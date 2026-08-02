باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی یوسفی با اشاره به حضور پرشور حدود سه میلیون زائر ایرانی در عتبات عالیات، این رویداد را نماد وحدت و یکپارچگی بین دو ملت برادر ایران و عراق دانست و اظهار کرد: امسال این حضور از دو جهت حائز اهمیت است؛ نخست، همبستگی بی‌نظیر دو ملت که در تشییع پیکر مطهر شهدای خدمت به نمایش درآمد و دوم، میزبانی شایسته‌ای که باید از زائران داشته باشیم. ضمن آرزوی موفقیت برای برادرانمان در کشور عراق، بر لزوم توجه جدی به زیرساخت‌ها تأکید می‌کنم.

وی با اشاره به جلسه اخیر خود با نصرتی، معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، افزود: اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های مرزی بسیار خوب بوده است. با وجود کمبود‌های سال‌های گذشته در حوزه لجستیک و ناوگان اتوبوس‌های درون‌شهری و برون‌شهری، در مجلس در ۵ تا ۶ سال اخیر تلاش کردیم اعتباراتی تصویب کنیم. اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه حمل‌ونقل عمومی شامل مترو، قطار شهری و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، دقیقاً برای چنین روز‌هایی بود.

یوسفی با بیان اینکه امسال هزار و ۹۷۰ دستگاه اتوبوس در مرز‌ها مستقر شده‌اند، ادامه داد: با پیش‌بینی و تلاش معاونت عمرانی وزارت کشور، هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های استان‌های مرزی از کردستان تا خوزستان و همچنین سیستان و بلوچستان (محل ورود زائران پاکستانی) اختصاص یافت که عبور از مرز‌ها را با سرعت و کیفیت خوبی همراه کرده است.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این مبلغ، ۳۰۰ میلیارد تومان به استان خوزستان، ۵۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان یارانه بلیط برای جبران بخشی از هزینه‌های سازمان‌های اتوبوسرانی (به‌ویژه در استان‌های مرزی) و ۵۰ میلیارد تومان نیز به شهرداری اهواز و سازمان اتوبوسرانی اختصاص داده شد.

وی در ادامه با تشکر از تلاش معاونت عمرانی وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها، راهداری و فراجا، گفت: به‌ویژه زحمات سردار رادان و همکارانشان در حوزه صدور گذرنامه و تسهیل تردد در مرزها، اقدامات مؤثری بود. امیدواریم با توسعه زیرساخت‌ها در سال آینده، این دغدغه‌ها را مرتفع کنیم.

یوسفی در پایان با تأکید بر نقش مجلس در حمایت از این حوزه، بیان کرد: تلاش می‌کنیم در کمیسیون عمران مجلس، اعتبارات لازم را در اختیار شهرداری‌ها و سازمان‌های مربوطه قرار دهیم. البته انتظار داریم شورا‌ها و شهرداری‌ها نیز بیش از پیش به دغدغه‌های مردم توجه کنند و بتوانیم گام‌های مؤثرتری برداریم.