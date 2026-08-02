فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه جاماندگان اربعین، لشکر عاشقان حسینی در سنگر خیابان هستند، گفت: از میدان شهدای ذهاب تا گلزار شهدا، با حضور پر شور جاماندگان این همایش برگزار می شود.‌

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پاسدار حسن امینی، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، ظهر امروز در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به برگزاری آیین پیادهروی جاماندگان اربعین در رشت، از این حرکت به عنوان حماسهای حسینی توسط حافظان سنگر خیابان نام برد و بر ضرورت حضور پرشور مردم در این مراسم تأکید کرد.
اربعین؛ لشکری به بلندای تاریخ
وی با اشاره به عظمت پیادهروی اربعین حسینی و ضرورت تبیین این حماسه بزرگ جهان شیعه گفت: اربعین تنها یک زیارت نیست؛ اربعین همایشی جهانی در تاریخ است که میلیونها دلداده از سراسر جهان، با پای پیاده و دلی آکنده از عشق به حسین(ع)، خود را به کربلا میرسانند تا بگویند نور حسین خاموش شدنی نیست.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به هراس دشمن از حماسه و عظمت شیعیان حسینی در جهان گفت:این حضور پرشور و دشمنشکن حسینی حماسهای است که دشمنان اسلام را به هراس انداخته چرا که می دانند استکبار جهانی در برابر این شکوه حماسی مقدس محکوم به نابودی است.
جاماندگان اربعین؛ سپاهی که از راه دل زائر حسین(ع) می شوند
سرهنگ پاسدار امینی با اشاره به جایگاه پیادهروی جاماندگان اربعین، تصریح کرد: در شب اربعین، شهر رشت میزبان کسانی است که از راه دل زائر حرم امام حسین (ع) میشوند و اگر چه به ظاهر از قافله عشاق حسینی جاماندهاند، اما از راه دل زائر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) میشوند.
وی با بیان اینکه عاشقان حسینی در قالب کاروان جاماندگان با قدمهایی استوار و قلبی سرشار از شور حسینی، از میدان شهدای ذهاب تا گلزار شهدا را به یاد مسیر کربلا پیاده روی میکنند گفت:این پیادهروی، پاسخی است به ندای «هل من ناصر ینصرنی» که هنوز پس از قرنها، در گوش آزادگان جهان طنینانداز شده و نشان دهنده این است که شور حسینی نه تنها در کربلا، که در خیابانهای رشت، در دل هر عاشقی بیدار است.
بیش از ۵۰ موکب در مسیر پیادهروی جاماندگان اربعین
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به برپایی مواکب متعدد در مسیر پیادهروی، گفت: شب اربعین ، بیش از ۵۰ موکب سیار و ثابت، در طول مسیر میدان شهدای ذهاب تا گلزار شهدا، میزبان عاشقان حسینی خواهند بود و با پذیرایی و خدمترسانی، حال و هوای کربلا را در سنگر خیابان زنده خواهند کرد.
وی افزود: این غرفهها با همکاری سپاه ناحیه مرکزی رشت و ستاد تخصصی اقشار سپاه قدس گیلان از میدان شهدای ذهاب تا گلزار شهدا برپا خواهد شد تا حماسهای دیگر از عشق به اباعبدالله(ع) را در دل شبهای رشت به تصویر بکشند.
حضور پرشور مردم؛ پاسخ به ندای همیشگی حسین(ع)
وی با اشاره به زمان و مسیر حرکت جاماندگان اربعین حسینی گفت: این برنامه در تاریخ دوشنبه ۱۲ مرداد راس ساعت ۲۳ پس از اتمام تجمع خیابان به صورت دسته عزاداری از میدان شهدای ذهاب(شهرداری رشت) بهسمت گلزار شهداء رشت حرکت میکند.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه پس ازاتمام پیاده روی جاماندگان اربعین ، در صحن سرپوشیده گلزار شهدای رشت مراسم زیارت اربعین و روضه خوانی برپا میشود، افزود: هماهنگی لازم جهت دسترسی آسانتر حاضرین به وسایل ایاب و ذهاب در قالب اتوبوس های شرکت واحد در پایان مراسم از گلزار شهدا به سمت میادین اصلی شهر صورت گرفته است.
سرهنگ پاسدار امینی در پایان از عموم مردم دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در این آئین، ندای «هیهات منا الذله» و «لَبَّیکَ یا حُسَیْن» و «یا لثاراتالخامنهای» را به دنیا مخابره کنند چرا که این حماسه، سند زنده بودن مکتب عاشوراست و شور و شعور حسینی را در دل این مرز و بوم جاویدان میکند.