باشگاه خبرنگاران جوان - علیاکبر پورجمشیدیان رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی، با اشاره به آخرین وضعیت تردد زائران اربعین گفت: امسال بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مرزهای کشور خارج شده و برای زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و عتبات عالیات مشرف شدهاند و از این مقدار، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نیز تاکنون به کشور بازگشتهاند.
پورجمشیدیان در گفتوگو با رادیو اربعین با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات در مسیر بازگشت، بهویژه قوانین راهنمایی و رانندگی، از زائران خواست با مدیریت زمان سفر و استراحت در مرزها، از بروز حوادث جلوگیری کنند.
او افزود: موکبها تا دو روز پس از اربعین، بهویژه در مرزها، همچنان آماده خدمترسانی به زائران هستند و امکانات لازم برای استراحت و مدیریت بازگشت فراهم شده است.
رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با اشاره به وقوع برخی حوادث رانندگی در روزهای اخیر اظهار کرد: از زائران درخواست داریم با سرعت مطمئنه رانندگی کنند، به توصیههای پلیس توجه داشته باشند و در مسیر بازگشت با صبر و حوصله حرکت کنند.
وی همچنین درباره شرایط حملونقل در مرزهای پرتردد گفت: در مرزهایی مانند مهران و شلمچه، حجم بالای جمعیت و تعداد اتوبوسها باعث شده مدیریت حملونقل دشوارتر شود، چراکه ظرفیت جادهها محدود است. همکاران ما در راهداری و وزارت راه و شهرسازی در تلاش هستند ناوگان مورد نیاز را بهموقع تأمین کنند، اما ممکن است در برخی ساعات برای مسیرهای پرتردد مانند تهران، اصفهان، خوزستان و البرز با کمبود موقت اتوبوس مواجه شویم.
پورجمشیدیان با قدردانی از همکاری دولت و مسئولان عراقی در برگزاری مراسم اربعین گفت: همه دستگاهها در تلاش هستند تا خدماترسانی به زائران به بهترین شکل انجام شود و با همراهی و صبوری مردم، روزهای باقیمانده از بازگشت زائران نیز به خوبی مدیریت خواهد شد.