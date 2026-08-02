قوه قضاییه اعلام کرد: پیگیری آخرین وضعیت پرونده قضایی تشکیل شده برای سردار آزمون نشان می‌دهد هیچ یک از اموال توقیف شده او رفع توقیف نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: پس از انتشار یک عکس در حساب کاربری سردار آزمون در شرایط حساس جنگی کشور بود که با دستور قضایی اموال مربوط به سردار آزمون و برخی بستگان درجه یک او توقیف شد.

با توقیف اموال آزمون و برخی بستگان او تحقیقات در مورد منشا خرید اموال در دستور کار قرار گرفت. با دستور قضایی منشا خرید اموال مورد بررسی قرار گرفت تا اگر احیانا حتی مالی وجود دارد که به نام اطرافیان وی است، اما با منشا پول‌های آزمون خریداری شده است در توقیف بماند و در غیر اینصورت از اموال بستگان وی که با منشا پول‌های خودشان خریداری شده است رفع توقیف انجام شود.

در اثنای بررسی این مهم سردار آزمون از رفتار انجام شده ابراز ندامت کرده و بابت محتوای منتشر شده قول جبران داد.

با تکمیل تحقیقات پرونده اموالی از بستگان سردار آزمون که با منشا پول‌های خود آنها خریداری شده و ارتباطی با سردار آزمون ندارد رفع توقیف شدند، اما اموال سردار آزمون در وضعیت سابق یعنی توقیف شده ماندند.

این گزارش حاکی است اموال شخص سردار آزمون در پرونده کماکان در توقیف هستند.

برچسب ها: قوه قضاییه ، سردار آزمون
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