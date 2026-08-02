باشگاه خبرنگاران جوان - معین صفا، معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان، اظهار کرد: در ادامه برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت و برای پاسخگویی به نیاز سرمایه‌گذاران، ۶.۷ هکتار زمین به محدوده ناحیه صنعتی ایسین و ۳.۷ هکتار نیز به اراضی شهرک صنعتی حاجی‌آباد افزوده شده است.

وی افزود: این اقدام با هدف افزایش ظرفیت استقرار واحدهای صنعتی، ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و پاسخگویی به تقاضای متقاضیان اجرای طرح‌های تولیدی انجام شده است.

صفا با اشاره به نقش توسعه زیرساخت‌های صنعتی در رونق اقتصادی استان، ادامه داد: افزایش اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی زمینه را برای استقرار صنایع جدید، توسعه فعالیت واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال پایدار فراهم می‌کند.

معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان بیان کرد: توسعه متوازن شهرک‌ها و نواحی صنعتی، علاوه بر پاسخگویی به نیاز سرمایه‌گذاران، در هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید، افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های موجود و تقویت اقتصاد استان مؤثر است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان با توسعه اراضی و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، برای فراهم کردن شرایط مناسب حضور سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های صنعتی در نقاط مختلف استان تلاش می‌کند.

منبع خبر :روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان