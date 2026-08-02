مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری با هشدار نسبت به استفاده از رنگ خوراکی کارمین (E۱۲۰) اعلام کرد: این افزودنی به دلیل منشأ حیوانی، با ضوابط غذای حلال مغایرت داشته و استفاده از آن در فرآورده‌های غذایی حلال غیرمجاز و از نظر شرعی حرام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سینوش همت‌زاده مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری نسبت به به‌کارگیری رنگ خوراکی کارمین با کد بین‌المللی E۱۲۰ در فرآورده‌های غذایی هشدار داد و بر ممنوعیت استفاده از این افزودنی در محصولات دارای عنوان حلال تأکید کرد.

وی اظهار کرد: رنگ کارمین از نوعی حشره استخراج می‌شود و به همین دلیل با الزامات استاندارد‌های غذای حلال انطباق ندارد و استفاده از آن در فرآورده‌های غذایی حلال از نظر شرعی و استانداردی قابل پذیرش نیست.

همت‌زاده افزود: بر اساس استاندارد‌های INSO OIC/SMIIC ۱ و INSO OIC/SMIIC ۲۴ که الزامات عمومی غذای حلال و افزودنی‌های مجاز را تعیین می‌کنند، استفاده از رنگ کارمین در تولید محصولات غذایی حلال ممنوع بوده و مغایر با ضوابط این استانداردهاست.

مدیرکل استاندارد استان با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده و اعلام معاونت نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، تصریح کرد: فتاوای معتبر و رویه مراجع حلال در کشور‌های اسلامی نیز استفاده از این رنگ را در محصولاتی که با عنوان حلال عرضه می‌شوند، مجاز نمی‌دانند.

همت‌زاده با تأکید بر استمرار نظارت بر واحد‌های تولیدی استان گفت: اداره‌کل استاندارد چهارمحال و بختیاری با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حفظ سلامت جامعه، رعایت الزامات استاندارد‌های حلال را به‌صورت مستمر پایش می‌کند و از تولیدکنندگان می‌خواهد برای حفظ اعتبار محصولات خود، تنها از افزودنی‌های مجاز و مورد تأیید در فرآیند تولید استفاده کنند.

منبع: روابط عمومی

برچسب ها: رنگ خوراکی ، اداره استاندارد
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