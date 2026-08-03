مدیرکل امور مهندسی و فناوری‌های نوین سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی از به‌کارگیری گسترده فناوری‌های نوین در پروژه‌های عمرانی خبر داد و گفت: استفاده از این فناوری‌ها می‌تواند در برخی پروژه‌ها مصرف انرژی را تا ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی در سال‌های اخیر استفاده از فناوری‌های نوین را در پروژه‌های عمرانی با هدف افزایش ایمنی، ارتقای تاب‌آوری ساختمان‌ها در برابر زلزله و سایر حوادث، کاهش مصرف انرژی، کاهش هزینه‌های ساخت و نگهداری و ارتقای کیفیت خدمات، به‌ویژه در مراکز درمانی، در دستور کار قرار داده است.

مریم نخعی‌پور، مدیرکل امور مهندسی و فناوری‌های نوین سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فناوری‌های نوین سازه‌ای اظهار کرد: اقداماتی که در این زمینه در حال انجام است و بخشی از پروژه‌ها نیز اجرا شده، تأثیر قابل توجهی در کاهش آثار ناشی از زلزله بر سازه‌ها دارد.

وی افزود: استفاده از این فناوری‌ها باعث می‌شود بار ناشی از زلزله به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده و سپس به روسازه منتقل شود.

 طراحی بیمارستان‌ها برای عملکرد بی‌وقفه در برابر زلزله

نخعی‌پور با تأکید بر اهمیت تاب‌آوری مراکز درمانی در برابر حوادث، گفت: بیمارستان‌ها باید بتوانند در شرایط بحرانی نیز به فعالیت خود ادامه دهند و به همین دلیل، طراحی آنها با الزامات خاصی انجام می‌شود.

مدیرکل امور مهندسی و فناوری‌های نوین سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی ادامه داد: بیمارستان‌ها باید تاب‌آوری بالایی در مقابل زلزله داشته باشند و فناوری‌های جدید و روش‌های نوین طراحی، ما را تا حدود زیادی به سمت تحقق عملکرد بی‌وقفه ساختمان‌های درمانی در کشور سوق داده است.

وی تأکید کرد: اهمیت این موضوع در ساختمان‌های درمانی بیشتر است؛ چرا که بیمارستان نباید در هیچ شرایطی از عملکرد درمانی خود خارج شود و باید بتواند پس از وقوع زلزله نیز سالم باقی مانده و به ارائه خدمات ادامه دهد.

نخعی‌پور درباره تأثیر استفاده از فناوری‌های نوین بر مصرف انرژی ساختمان‌ها نیز اظهار کرد: اگر هزینه‌های پس از ساخت و در دوره بهره‌برداری را در نظر بگیریم، در برخی پروژه‌هایی که فناوری‌های پیوسته و مدولار در آنها اجرا می‌شود، می‌توانیم حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش مصرف انرژی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: البته میزان کاهش مصرف انرژی به عواملی همچون جغرافیای محل پروژه و نوع فناوری‌هایی که در آن به کار گرفته می‌شود، بستگی دارد.

مدیرکل امور مهندسی و فناوری‌های نوین سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی یکی از نمونه‌های اجرای فناوری‌های جدید در بخش تأسیسات مکانیکی را استفاده از دیگ‌های چگالشی عنوان کرد و گفت: در این تجهیزات که محفظه آنها از استیل ساخته شده است، به تنهایی نسبت به دیگ‌های معمولی حدود ۲۰ درصد صرفه‌جویی انرژی حاصل می‌شود.

نخعی‌پور افزود: میزان صرفه‌جویی نهایی به تعداد و نوع فناوری‌هایی که در یک پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد، بستگی دارد، اما اگر بخواهیم برآورد کلی و حداکثری داشته باشیم، در صورت استفاده از مجموعه فناوری‌های نوین می‌توان به کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی مصرف انرژی دست یافت.

تمرکز بیشتر فناوری‌های نوین در پروژه‌های درمانی

وی درباره اینکه آیا فناوری‌های نوین تنها در پروژه‌های خاص دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اظهار کرد: در پروژه‌های درمانی سازمان، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که پروژه‌های درمانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند.

نخعی‌پور گفت: همان‌طور که اشاره شد، پروژه‌های درمانی باید با هدف عملکرد بی‌وقفه طراحی شوند؛ به این معنا که بیمارستان در هیچ شرایطی نباید عملکرد درمانی خود را از دست بدهد و باید بتواند در برابر زلزله و سایر حوادث، ضمن حفظ ایمنی، به خدمات‌رسانی ادامه دهد.

مدیرکل امور مهندسی و فناوری‌های نوین سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی در عین حال تأکید کرد که استفاده از این فناوری‌ها مختص پروژه‌های دولتی نیست.

وی افزود: بخش خصوصی نیز در بسیاری از پروژه‌ها از فناوری‌های نوینی که مورد استفاده قرار می‌گیرد بهره می‌برد و حتی در برخی ساختمان‌های مسکونی که توسط برندها و سازندگان خاص احداث می‌شوند نیز استفاده از این فناوری‌ها در حال گسترش است.

صرفه‌جویی در دوره بهره‌برداری، مشوق سرمایه‌گذاران

نخعی‌پور با اشاره به اهمیت اقتصادی استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز اظهار کرد: زمانی که سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان به‌طور دقیق متوجه شوند سود و زیان استفاده از این فناوری‌ها چگونه محاسبه می‌شود و صرفه‌جویی حاصل از آنها تا چه اندازه می‌تواند مقرون‌به‌صرفه باشد، استفاده از این فناوری‌ها در کشور فراگیرتر خواهد شد.

وی در ادامه درباره سهم تجهیزات و فناوری‌های مورد استفاده از تولید داخل و واردات نیز گفت: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، میزان تولید داخلی تجهیزات و فناوری‌های مورد استفاده و سهم واردات است و باید بررسی شود تا چه میزان می‌توان پروژه‌ها را مبتنی بر دانش و توان داخلی پیش برد.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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