باشگاه خبرنگاران جوان - طرح تشدید نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی بر دامهای قربانی و مراکز عرضه و طبخ غذا در ایام اربعین حسینی(ع) سال ۱۴۰۵، با هدف صیانت از سلامت عمومی و تأمین غذای سالم و حلال در هرمزگان اجرا میشود.
این طرح در راستای اجرای قوانین مرتبط با وظایف سازمان دامپزشکی کشور و قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید و با استناد به مصوبات کمیته نظارت بهداشتی و شرعی ستاد هماهنگی اربعین حسینی(ع) استان در دستور کار قرار گرفته است.
پیشگیری و کنترل بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان، از جمله تب خونریزیدهنده کریمه کنگو، تأمین سلامت فرآوردههای خام دامی، ارتقای بهداشت عمومی و نظارت بر رعایت موازین شرعی در فرآیند ذبح از اهداف اجرای این طرح است.
بر اساس این برنامه، ادارات دامپزشکی شهرستانهای استان موظفاند ضمن مشارکت در جلسات هماهنگی اربعین، نسبت به تشکیل اکیپهای ثابت و سیار نظارت بهداشتی و شرعی اقدام کنند.
برقراری کشیک در کشتارگاههای دام و طیور، نظارت مستمر بر فرآیند ذبح و استحصال فرآوردههای خام دامی و کنترل بهداشتی و شرعی رستورانهای بینراهی و مواکبی که برای زائران غذا تهیه و طبخ میکنند، از دیگر محورهای این طرح اعلام شده است.
مسئولان دامپزشکی تأکید کردند: اجرای دقیق این برنامه با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی، نقش مؤثری در حفظ سلامت زائران، پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام، ارتقای امنیت غذایی و اطمینان از رعایت موازین شرعی در تأمین و توزیع غذای زائران اربعین حسینی(ع) دارد.
منبع خبر :روابط عمومی ادارهکل دامپزشکی استان هرمزگان