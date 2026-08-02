تلاش گسترده مهاجران برای عبور از مرز مراکش و ورود به منطقه «سبته» اسپانیا به به مرگ ۹۴ نفر انجامید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گزارش رسانه‌های محلی اسپانیا، چند روز پس از هجوم مهاجران از آفریقا به سواحل اسپانیا، شمار اجساد کشف شده به ۹۴ نفر افزایش یافت.

میگل آنخل پرز تریانو، نماینده وزارت کشور اسپانیا در منطقه «سبته» جایی که مهاجران به سمت آن هجوم برده بودند، به خبرنگاران گفت که نیرو‌های اسپانیایی ۷۲ جسد را پیدا کرده‌اند؛ در حالی که مقام‌های مراکشی ۲۲ جسد دیگر را نیز کشف کرده‌اند.

در همین حال، پاپ لئو چهاردهم، رهبر مسیحیان کاتولیک پیش‌تر اعلام کرده بود که نسبت به وضعیت سبته ابراز نگرانی دارد و ابراز امیدواری کرد «راه‌حل‌هایی مبتنی بر صلح، ثبات و عدالت» برای این بحران پیدا شود.

سبته (Ceuta) یک منطقه خودمختار متعلق به اسپانیا در شمال آفریقا و در نزدیکی مرز مراکش است که یکی از معدود مسیر‌های زمینی ورود مهاجران به اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.

حادثه هجوم مهاجران پس از آن رخ داد که در اواخر هفته گذشته، ده‌ها هزار مهاجر عمدتاً جوان تلاش کردند از مرز مراکش عبور کرده و وارد سبته شوند. مقام‌های اسپانیایی شمار افراد حاضر در این موج را حدود ۶۰ هزار نفر اعلام کردند.

بر اساس گزارش‌ها، انتشار شایعات در شبکه‌های اجتماعی درباره امکان عبور آسان از مرز و همچنین امید مهاجران به رسیدن به خاک اروپا، از عوامل شکل‌گیری این موج ناگهانی عنوان شده است. برخی مهاجران نیز مشکلات اقتصادی، شرایط دشوار زندگی و نبود فرصت‌های شغلی را از دلایل تلاش برای مهاجرت اعلام کرده‌اند.

منبع: رویترز