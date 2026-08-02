باشگاه خبرنگاران جوان ؛ رضوان پاک منش - رئیس ستاد اربعین استان لرستان از ثبت‌نام ۴۳ هزار و ۵۰۰ نفر از زائران این استان در سامانه سماح خبر داد و با اشاره به آغاز موج دوم بازگشت زائران، از مسافران خواست زمان بازگشت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا از ترافیک سنگین محورهای مواصلاتی و ازدحام مرزها در امان بمانند.

کشکولی، رئیس ستاد اربعین استان لرستان، با اعلام اینکه تاکنون ۴۳ هزار و ۵۰۰ نفر از زائران لرستانی در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند، اظهار کرد: زائرانی که ثبت‌نام خود را در این سامانه تکمیل کرده و کد رهگیری دریافت کرده‌اند، می‌توانند با استفاده از این کد برای دریافت ۲۰۰ هزار دینار عراق اقدام کنند.

وی افزود: کد رهگیری سامانه سماح علاوه بر تسهیل فرآیند دریافت ارز اربعین، مبنای بررسی و استعلام اطلاعات گذرنامه زائران نیز قرار می‌گیرد؛ از این رو، ثبت‌نام صحیح و دریافت کد رهگیری برای همه متقاضیان سفر ضروری است.

رئیس ستاد اربعین لرستان با اشاره به وضعیت تردد در محورهای استان گفت: هم‌اکنون جاده‌های لرستان با حجم بالای تردد خودروهای زائران مواجه است و موج دوم بازگشت از سفر اربعین آغاز شده است

کشکولی از زائران خواست برای جلوگیری از گرفتار شدن در ترافیک سنگین و ازدحام مرزها، برنامه بازگشت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و در صورت امکان، بازگشت خود را مدیریت کنند تا سفری ایمن‌تر، روان‌تر و با آرامش بیشتری داشته باشند.