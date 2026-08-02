باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - رضا روستایی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر ممنوعیت اخذ هرگونه وجه اجباری هنگام ثبتنام در مدارس دولتی، گفت: دریافت هرگونه کمک مالی برای برنامههای فوقبرنامه، صرفاً پس از آغاز سال تحصیلی و با استقرار انجمن اولیا و مربیان، مشروط به رضایت کامل خانوادهها امکانپذیر است.
وی همچنین از والدین خواست در صورت مشاهده تخلف، موارد را از طریق سامانه پاسخگویی به شکایات یا دفاتر ارزیابی عملکرد ادارات مناطق گزارش دهند.