باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

موشک فوق‌العادهِ مرگبار خیبرشکن به کابوس جدید آمریکا تبدیل شد! + فیلم

مقامات آمریکایی اعلام کردند: موشک‌های ایران با مانورپذیری در لحظهٔ فرود و سرعت چندین هزار مایل‌برساعت، رهگیری را برای پدافند‌ها بی‌نتیجه کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مقامات آمریکایی می‌گویند حملات ایران روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود و همین موضوع، موشک خیبرشکن را برای نیروهای آمریکایی خطرناک‌تر کرده است. ویژگی وجود دارد که این موشک را برای دشمنان ایران به سلاحی چالش‌برانگیز تبدیل می‌کند. در برخی از گونه‌های این موشک، بخش دماغه که کلاهک جنگی را حمل می‌کند هنگام فرود با سرعت بسیار زیاد به سمت زمین، قابلیت مانور دارد.

کارشناسان همچنین می‌گویند این موشک قادر است کلاهکی با وزنی بیش از هزار پوند (حدود ۴۵۰ کیلوگرم) حمل کند و با سرعتی معادل چندین هزار مایل در ساعت حرکت کند  موضوعی که برخورد مستقیم آن را فوق‌العاده مرگبار می‌کند.

 
مطالب مرتبط
موشک فوق‌العادهِ مرگبار خیبرشکن به کابوس جدید آمریکا تبدیل شد! + فیلم
young journalists club

سلاح ایرانی که پدافندهای پیشرفته را دور زد

موشک فوق‌العادهِ مرگبار خیبرشکن به کابوس جدید آمریکا تبدیل شد! + فیلم
young journalists club

جدیدترین موشک بالستیک ایران در راهپیمایی روز قدس به نمایش در آمد

موشک فوق‌العادهِ مرگبار خیبرشکن به کابوس جدید آمریکا تبدیل شد! + فیلم
young journalists club

فتاح و خیبرشکن؛ تیرهای غیب بر سر سپرهای موشکی

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سقوط مرگبار هواپیمای گردشگری در پرو با ۱۳ کشته + فیلم
۷۹۵

سقوط مرگبار هواپیمای گردشگری در پرو با ۱۳ کشته + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
شهد شیرین عسل جنگلی رامیان، راهی بازار شد + فیلم
۶۸۸

شهد شیرین عسل جنگلی رامیان، راهی بازار شد + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تظاهرات مکزیکی‌ها برای قطع روابط با اسرائیل + فیلم
۶۵۶

تظاهرات مکزیکی‌ها برای قطع روابط با اسرائیل + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تحلیل اربعین در غرب پررنگ‌تر از ایران است + فیلم
۵۹۸

تحلیل اربعین در غرب پررنگ‌تر از ایران است + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
اختلاف تاکتیکی واشنگتن و تل‌آویو در سناریوی تقابل با ایران + فیلم
۵۹۳

اختلاف تاکتیکی واشنگتن و تل‌آویو در سناریوی تقابل با ایران + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha