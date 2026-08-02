باشگاه خبرنگاران جوان - مقامات آمریکایی می‌گویند حملات ایران روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود و همین موضوع، موشک خیبرشکن را برای نیروهای آمریکایی خطرناک‌تر کرده است. ویژگی وجود دارد که این موشک را برای دشمنان ایران به سلاحی چالش‌برانگیز تبدیل می‌کند. در برخی از گونه‌های این موشک، بخش دماغه که کلاهک جنگی را حمل می‌کند هنگام فرود با سرعت بسیار زیاد به سمت زمین، قابلیت مانور دارد.

کارشناسان همچنین می‌گویند این موشک قادر است کلاهکی با وزنی بیش از هزار پوند (حدود ۴۵۰ کیلوگرم) حمل کند و با سرعتی معادل چندین هزار مایل در ساعت حرکت کند موضوعی که برخورد مستقیم آن را فوق‌العاده مرگبار می‌کند.