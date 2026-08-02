باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - واهاگن خاچاتوریان، رئیسجمهور ارمنستان پس از انحلال دولت «نیکول پاشینیان» بار دیگر او را بهعنوان نخستوزیر این کشور منصوب کرد.
دولت او طبق قانون اساسی پس از تشکیل پارلمان جدید استعفا کرده بود، اما، چون حزب «پیمان مدنی» پاشینیان اکثریت کرسیها را در اختیار دارد، بازگشت پاشینیان به قدرت از پیش قابل پیشبینی بود.
پاشینیان از سال ۲۰۱۸ نخستوزیر ارمنستان است. او در سالهای اخیر بهدلیل مدیریت بحران قرهباغ و تغییر رویکرد ارمنستان در قبال روسیه با انتقادهایی روبهرو شده است.
روسیه معتقد است پاشینیان به سمت کاهش روابط ایروان و مسکو پیش میرود.
منبع: بریکینگ نیوز