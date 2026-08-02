پس از پیروزی حزب پاشینیان در انتخابات پارلمانی ارمنستان، او بار دیگر نخست‌وزیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - واهاگن خاچاتوریان، رئیس‌جمهور ارمنستان پس از انحلال دولت «نیکول پاشینیان» بار دیگر او را به‌عنوان نخست‌وزیر این کشور منصوب کرد.

دولت او طبق قانون اساسی پس از تشکیل پارلمان جدید استعفا کرده بود، اما، چون حزب «پیمان مدنی» پاشینیان اکثریت کرسی‌ها را در اختیار دارد، بازگشت پاشینیان به قدرت از پیش قابل پیش‌بینی بود.

پاشینیان از سال ۲۰۱۸ نخست‌وزیر ارمنستان است. او در سال‌های اخیر به‌دلیل مدیریت بحران قره‌باغ و تغییر رویکرد ارمنستان در قبال روسیه با انتقاد‌هایی روبه‌رو شده است.

روسیه معتقد است پاشینیان به سمت کاهش روابط ایروان و مسکو پیش می‌رود.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: ارمنستان ، انتخابات ارمنستان ، نیکول پاشینیان
خبرهای مرتبط
دادگاه عالی ارمنستان درخواست مخالفان برای ابطال نتایج انتخابات را رد کرد
حزب پاشینیان ۴۹.۸۱ درصد آرا را در انتخابات به دست آورد
دولت ارمنستان پس از تشکیل پارلمان تازه‌انتخاب‌شده استعفا داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
عقب نشینی ترامپ از حمله به ایران
دومین سالگرد ترور؛ روایت فرزند شهید هنیه از کشتار ۷۵ عضو خانواده
کنوانسیون دریای کاسپین؛ توجیهات واهی در برابر منافع ملی
درخواست ۱۰ میلیارد دلاری پاکستان از آمریکا در ازای میانجی‌گری در مذاکرات ایران
شکست راهبرد ترامپ در برابر قدرت ایران
ترامپ در برابر ایران به «سه راهی» مرگبار رسیده است؛ یکی وقت‌کشی، یکی توافق ذلت‌بار، یکی جنگ تمام عیار
اسپانیا پس از هجوم مهاجران، مانع شناور در سئوتا نصب کرد
عراق فرود هواپیمای آمریکایی در پایگاه هوایی عین الاسد را تکذیب کرد
الجزیره: ترامپ چند بار از مواضع خود در قبال ایران عقب‌نشینی کرده است؟
خوش‌بینی محتاطانه میانجی‌گران پاکستان و قطر درباره ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا
آخرین اخبار
برخورد دو بالگرد آتش‌نشانی در یونان همزمان با گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی
پاشینیان بار دیگر به عنوان نخست وزیر ارمنستان منصوب شد
شمار قربانیان موج مهاجرتی به اسپانیا به ۹۴ نفر رسید
باراک: لغو حملات آمریکا به ایران، نشانه‌ای از پیروزی دیپلماسی تهران و شکست اسرائیل است
فرار ده‌ها زندانی از زندان در جمهوری دموکراتیک کنگو
زلنسکی خواستار تحریم شرکت‌های دفاعی روسیه شد
درخواست ۱۰ میلیارد دلاری پاکستان از آمریکا در ازای میانجی‌گری در مذاکرات ایران
شهادت ۹ فلسطینی در نوار غزه از بامداد امروز
خوش‌بینی محتاطانه میانجی‌گران پاکستان و قطر درباره ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا
ارتش اسرائیل مدعی ترور دو فرمانده نظامی حماس در حملات هوایی غزه شد
وزیر دارایی اسرائیل خواستار ساخت ۳ شهرک صهیونیست‌نشین در نزدیکی غزه شد
اسپانیا پس از هجوم مهاجران، مانع شناور در سئوتا نصب کرد
بلومبرگ: جهان با قیمت‌های بالای مواد غذایی روبرو است
دولت ارمنستان پس از تشکیل پارلمان تازه‌انتخاب‌شده استعفا داد
تحقیقات تکان‌دهنده: OpenAI فرار عوامل هوش مصنوعی از «محیط‌های مهار» را کشف کرد
الجزیره: ترامپ چند بار از مواضع خود در قبال ایران عقب‌نشینی کرده است؟
کنوانسیون دریای کاسپین؛ توجیهات واهی در برابر منافع ملی
افزایش قربانیان زمین‌لرزه ۷٫۱ ریشتری ژاپن به ۳۸ نفر
ترامپ در برابر ایران به «سه راهی» مرگبار رسیده است؛ یکی وقت‌کشی، یکی توافق ذلت‌بار، یکی جنگ تمام عیار
عراق فرود هواپیمای آمریکایی در پایگاه هوایی عین الاسد را تکذیب کرد
اعلام وضعیت اضطراری در واشنگتن در پی آتش سوزی جنگلی
روسیه: ۶۳۵ پهپاد اوکراینی در طول شب سرنگون شدند
هیئتی از حماس با رهبر جهاد اسلامی فلسطین در قاهره دیدار کرد
دومین سالگرد ترور؛ روایت فرزند شهید هنیه از کشتار ۷۵ عضو خانواده
جزئیات انفجار در مسکو با ۳ کشته و ۲۱ زخمی
روبیو: ایران هنوز موشک و پهپاد دارد و می‌تواند آسیب وارد کند
۳ کشته در تیراندازی آیداهو آمریکا
عقب نشینی ترامپ از حمله به ایران
گفت‌وگوی ولیعهد سعودی با ترامپ و درخواست برای کاهش تنش‌ها
شکست راهبرد ترامپ در برابر قدرت ایران