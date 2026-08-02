باشگاه خبرنگاران جوان _ در این بازدید که با همراهی مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کردستان و جمعی از مدیران این نهاد انجام شد، محمد خلج ضمن قدردانی از تلاشهای صورتگرفته برای برپایی موکبهای فرهنگی در مرز باشماق، بر اهمیت فعالیتهای کتابمحور در مسیر پیادهروی اربعین تأکید کرد.
دستیار دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور اظهار داشت: همافزایی موثر میان دستگاههای فرهنگی استان کردستان، بهویژه ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارهکل کتابخانههای عمومی، بستر مناسبی را برای اجرای برنامههای متنوع و تأثیرگذار ویژه زائران فراهم آورده است.
وی در ادامه، بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی در ایام اربعین را فرصتی مغتنم برای تعمیق فرهنگ عاشورایی دانست و تصریح کرد: این برنامهها نقش مؤثری در ترویج ارزشهای دینی و انتقال مفاهیم والای ایثار، مقاومت و معنویت به نسل جوان ایفا میکنند.
مسئولان حاضر در این بازدید، با حضور در بخشهای مختلف «موکب فرهنگ و هنر»، از جمله «موکب کتاب اربعین»، غرفه «بیعت با رهبری»، نمایشگاه مدرسه «شجره طیبه» میناب و بخش ویژه نقاشی کودکان، از فعالیتهای ترویجی انجام شده در این مرز دیدن کردند.
گفتنی است، بخش نقاشی کودکان با هدف آشنایی نسل آینده با مفاهیمی همچون اربعین حسینی، فرهنگ شهادت و ارزشهای دینی، از بخشهای مورد توجه بازدیدکنندگان در این موکب فرهنگی بود.
«موکب فرهنگ و هنر» با هدف غنیسازی فرهنگی ایام اربعین و ترویج آموزههای حسینی، با مشارکت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارهکل کتابخانههای عمومی استان کردستان در مرز بینالمللی باشماق استقرار یافته است.