باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه سیستان و بلوچستان با تاکید بر اهمیت تالاب بین‌المللی هامون، اظهار داشت: این تالاب تنها یک مسئله استانی نیست، بلکه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات ملی حوزه محیط زیست در دستور کار دولت قرار دارد و سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری آن را در سطح کلان و ملی دنبال می‌کند.

وی افزود: موضوع تالاب هامون در نخستین نشست ستاد مدیریت و هماهنگی تالاب‌های کشور در دولت چهاردهم که بر اساس قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها و به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، به‌طور ویژه مورد بررسی قرار گرفت که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت هامون در سیاست‌های دولت است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: اقدامات متعددی برای پیگیری مسائل این تالاب در حال انجام است، هرچند بخش قابل توجهی از چالش‌های هامون به مسائل فرامرزی مربوط می‌شود که از طریق وزارت امور خارجه در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین حقابه تالاب‌ها تصریح کرد: مدیریت منابع آب و صیانت از حقابه‌های زیست‌محیطی از مطالبات جدی سازمان حفاظت محیط زیست است و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

مدیریت منابع آب و حق‌آبه هامون در اولویت است

انصاری با اشاره به بازدید خود از منطقه سیستان اظهار کرد: در این سفر موضوع مدیریت مصرف منابع آب و بهره‌گیری از ظرفیت سیلاب‌های ورودی به منطقه مورد بررسی قرار گرفت و از اقدامات انجام‌شده برای پیگیری حقابه استان سیستان و بلوچستان قدردانی می‌کنیم.

وی با گرامیداشت یاد شهدای کشور و محیط‌بانانی که در راه حفاظت از طبیعت جان خود را از دست داده‌اند، گفت: سیستان و بلوچستان از استان‌های برخوردار از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی و زیست‌محیطی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: دسترسی به آب‌های آزاد، سواحل مکران، طرح‌های مهم ارتباطی و تنوع ارزشمند گونه‌های گیاهی و جانوری، این استان را به یکی از مناطق راهبردی کشور در حوزه محیط زیست تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: در کنار این ظرفیت‌ها، کم‌توجهی به مسائل محیط زیستی طی دهه‌های گذشته، چالش‌های متعددی را در کشور ایجاد کرده که بخشی از آن در سیستان و بلوچستان نیز قابل مشاهده است.

انصاری با اشاره به سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی رهبر معظم انقلاب، این سیاست‌ها را مهم‌ترین سند بالادستی کشور در حوزه محیط زیست دانست و اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس این سیاست‌ها و با نگاه بلندمدت انجام شود.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به مسائل محیط زیستی دارد، افزود: رئیس‌جمهور بارها بر تحقق توسعه پایدار تأکید کرده‌اند؛ توسعه‌ای که محیط زیست در متن آن قرار داشته باشد تا منابع طبیعی برای نسل‌های آینده حفظ شود.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست مخالف توسعه نیست، بلکه بر توسعه پایدار تأکید دارد؛ به این معنا که فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و سایر طرح‌های توسعه‌ای باید متناسب با ظرفیت‌های اکولوژیکی هر منطقه اجرا شوند.

انصاری در پایان با اشاره به محدودیت منابع آب و آثار تغییر اقلیم خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح منابع آبی، توسعه بازچرخانی آب، استفاده از پساب تصفیه‌شده و بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین آب، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش فشار بر منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست کشور است.