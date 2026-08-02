تیم ملی والیبال لهستان با پیروزی مقابل آمریکا برای سومین بار قهرمان لیگ لیگ ملت‌های والیبال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در دیدار فینال لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۶ تیم های ملی والیبال لهستان و آمریکا در شهر نینگبو کشور چین به مصاف هم رفتند که در پایان عقاب‌های لهستانی سه بر دو حریف خود را شکست دادند تا برای سومین بار به مدال طلا این رقابت‌ها دست یابند.

آمریکایی‌ها در ست‌های دوم و سوم ۲۵ بر ۲۳ و ۲۷ بر ۲۵ به پیروزی رسیدند، اما در ست‌های اول، چهارم و پنجم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۱۵ بر ۱۰ نتیجه را واگذار کرد و به مدال برنز مسابقات اکتفا کرد.

عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار به جیک هانس از تیم آمریکا رسید که موفق به کسب ۲۱ پوئن شد.

تیم ملی والیبال آمریکا که در هفت دوره قبلی لیگ ملت‌ها موفق به کسب سه مقام نایب قهرمانی و یک مقام سومی شده بود، در این دیدار نیز به مقام نایب قهرمانی اکتفا کرد و در حسرت قهرمانی باقی ماند.

از سوی دیگر لهستان برای سومین بار قهرمان شد تا در هفت دوره این مسابقات روی سکو رفته باشد. یک مقام نایب قهرمانی و دو مدال برنز نیز لیگ ملت‌ها در گنجینه افتخارات این تیم قرار دارد.

در دیدار رده بندی نیز اسلوونی موفق به شکست سه بر یک ژاپن شد و به مقام سومی رسید.

برچسب ها: لیگ ملت های والیبال ، والیبال ، تیم ملی والیبال لهستان ، تیم ملی والیبال آمریکا
خبرهای مرتبط
لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ فورنال ارزشمندترین بازیکن شد
رده‌بندی نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ ایران در رده پانزدهم
مربی تیم ملی والیبال ساحلی: در سخت‌ترین شرایط آماده مسابقات شدیم
خیز بلند لهستان برای تکرار قهرمانی
انتقاد تند از برگزاری لیگ والیبال با حضور ۱۲ تیم
بازگشت تیم ملی والیبال ساحلی به ایران + فیلم
لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ آمریکا حریف لهستان در فینال شد
ایران با حداکثر ظرفیت در قهرمانی والیبال ساحلی آسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین پرواز عقاب هیمالیا به سوی رویای ناتمام
مبلغ رضایتنامه حسین نژاد مشخص شد
کاپ نایب‌قهرمانی کشتی آزاد جهان به کشور بازگشت
محمد نوری سرمربی نفت آبادان شد
واکنش باشگاه استقلال به اظهارات داکنز نازون
علی‌نژاد: مدال‌آوران ناگویا از خدمت سربازی معاف می‌شوند
حضور دبیر کل کمیته ملی المپیک در اردوی تیم ملی بسکتبال+ فیلم
قضاوت داوران ایرانی در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا
استعلام مجدد پرسپولیس از فیفا برای جذب ایری
دبیر کل کمیته ملی المپیک: رقیب اصلی ما در ووشو بازی‌های آسیایی چین است+ فیلم
آخرین اخبار
احکام اعضای فدراسیون اسکیت صادر شد
لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ فورنال ارزشمندترین بازیکن شد
تاج: بجای سقف قرارداد قانون فیرپلی مالی اجرا می شود
رده‌بندی نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ ایران در رده پانزدهم
قرعه‌کشی لیگ دسته اول فوتبال برگزار شد
اعلام زمان و مکان بازی های تیم امید در مرحله بازی های آسیایی ناگویا
رسمی؛ سروش رفیعی از پرسپولیس جدا شد + عکس
پایان همکاری پرسپولیس و مرتضی پورعلی‌گنجی با توافق دوجانبه
لهستان ۳ - ۲ آمریکا/ عقاب های لهستانی‌ بازهم بربام والیبال جهان ایستادند
باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال منتفی شد؟
استقلال با دو غایب مقابل مس شهر بابک قرار می‌گیرد
ابهام در رأس مدیریت استقلال/ کمیته هلدینگ هنوز تصمیم نهایی نگرفته است
علی‌نژاد: بسکتبال سه‌نفره بانوان می‌تواند مسیر موفقیت ورزش‌های تیمی را هموار کند
عربی: به مدال‌آوری امیدواریم
هاشمی: تیم ساندا بانوان جوان است، اما برای بهترین نتیجه در ناگویا می‌جنگیم
افتخاری دیگر برای هاکی چمنی؛ سلمان‌زاده برترین دروازه‌بان آسیا شد
کاپ نایب‌قهرمانی کشتی آزاد جهان به کشور بازگشت
صدیقی: جوان‌ترین تیم تاریخ ووشو را به ناگویا می‌فرستیم
داوری: سه تیم بسکتبال ایران با هدف مدال راهی ناگویا می‌شوند
دبیر کل کمیته ملی المپیک: رقیب اصلی ما در ووشو بازی‌های آسیایی چین است+ فیلم
مبلغ رضایتنامه حسین نژاد مشخص شد
علی‌نژاد: مدال‌آوران ناگویا از خدمت سربازی معاف می‌شوند
برپایی موکب خدمت‌رسانی فدراسیون ووشو در مرز چذابه
مربی تیم ملی والیبال ساحلی: در سخت‌ترین شرایط آماده مسابقات شدیم
واکنش باشگاه استقلال به اظهارات داکنز نازون
حضور دبیر کل کمیته ملی المپیک در اردوی تیم ملی بسکتبال+ فیلم
قضاوت داوران ایرانی در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا
آخرین پرواز عقاب هیمالیا به سوی رویای ناتمام
محمد نوری سرمربی نفت آبادان شد
آماده باش معاون وزیر ورزش به بانوان رزمی کار برای حضور در بازی‌های آسیایی