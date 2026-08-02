باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در دیدار فینال لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۶ تیم های ملی والیبال لهستان و آمریکا در شهر نینگبو کشور چین به مصاف هم رفتند که در پایان عقاب‌های لهستانی سه بر دو حریف خود را شکست دادند تا برای سومین بار به مدال طلا این رقابت‌ها دست یابند.

آمریکایی‌ها در ست‌های دوم و سوم ۲۵ بر ۲۳ و ۲۷ بر ۲۵ به پیروزی رسیدند، اما در ست‌های اول، چهارم و پنجم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۱۵ بر ۱۰ نتیجه را واگذار کرد و به مدال برنز مسابقات اکتفا کرد.

عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار به جیک هانس از تیم آمریکا رسید که موفق به کسب ۲۱ پوئن شد.

تیم ملی والیبال آمریکا که در هفت دوره قبلی لیگ ملت‌ها موفق به کسب سه مقام نایب قهرمانی و یک مقام سومی شده بود، در این دیدار نیز به مقام نایب قهرمانی اکتفا کرد و در حسرت قهرمانی باقی ماند.

از سوی دیگر لهستان برای سومین بار قهرمان شد تا در هفت دوره این مسابقات روی سکو رفته باشد. یک مقام نایب قهرمانی و دو مدال برنز نیز لیگ ملت‌ها در گنجینه افتخارات این تیم قرار دارد.

در دیدار رده بندی نیز اسلوونی موفق به شکست سه بر یک ژاپن شد و به مقام سومی رسید.