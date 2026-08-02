باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ حجت سلطانی در نخستین نشست ستاد استانی توسعه ورزشهای المپیکی پایه، پرمدال و مدالآور که با حضور مسئولان هیئتهای ورزشی مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: این ستاد در وزارت ورزش و جوانان با هدف توسعه رشتههایی که هم مدالآور و هم دارای ظرفیت بالای مدالآوری هستند تشکیل شده و کرمان نیز نخستین جلسه استانی این ستاد را برگزار کرده است.
وی افزود: رشتههای شنا، ژیمناستیک، دو و میدانی، تیراندازی، بوکس، جودو، شمشیربازی، کشتی، تکواندو، تیراندازی با کمان، وزنهبرداری و رویینگ در این طرح مورد توجه قرار گرفتهاند و سیاست اصلی، سرمایهگذاری کیفی و هدفمند روی رشتههایی است که برای کشور در عرصههای بینالمللی افتخارآفرین هستند.
تمرکز بر رشتههایی که برای کشور مدال میسازند
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به اهمیت استعدادیابی در این رشتهها گفت: با توجه به هزینههای بالای حضور در تیمهای ملی، رویکرد وزارت ورزش و جوانان حرکت به سمت کیفیسازی است تا ظرفیتها در مسیر درست هدایت شوند.
سلطانی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف این ستاد، ایجاد یک فضای فکری مشترک با حضور هیئتهای ورزشی است تا برنامههای توسعهای خود را ارائه دهند و اداره کل ورزش و جوانان بتواند برای حمایت، جذب منابع و حتی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برنامهریزی کند.
وی با تأکید بر اینکه هیئتهای المپیکی باید برنامهای متفاوت از سایر رشتهها داشته باشند، گفت: این رشتهها به دلیل جایگاه المپیکی و اثرگذاری در افتخارآفرینی کشور، نیازمند برنامهریزی دقیقتر و نگاه ویژه هستند.
حمایت از استعدادهای برتر با وجود محدودیت اعتبارات
سلطانی درباره مسابقات استعدادهای برتر نیز اظهار کرد: هنوز شیوهنامه نهایی این رقابتها و اعتبارات مربوط به آن از سوی وزارت ورزش و جوانان اعلام نشده است، اما اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان تلاش میکند حمایت لازم را از هیئتها داشته باشد.
وی افزود: سال گذشته بخش زیادی از هزینههای برگزاری و اعزامها از منابع استانی تأمین شد و تنها اعتبار محدودی بابت دو رشته به استان اختصاص یافت؛ امسال نیز تلاش داریم با برنامهریزی مناسب، بیشترین حمایت ممکن را برای حضور قدرتمند ورزشکاران کرمانی انجام دهیم.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان تأکید کرد: هیئتها نباید فعالیت خود را صرفاً به دریافت اعتبار محدود کنند و باید برنامههای خود را پیش ببرند؛ چراکه هدف اصلی، توسعه ورزش قهرمانی و پرورش استعدادهایی است که بتوانند در آینده برای استان و کشور افتخارآفرین شوند.
انتخابیها را به خط پایان مرداد برسانید
سلطانی با اشاره به اهمیت زمانبندی مسابقات انتخابی استانها گفت: بهتر است هیئتها هرچه سریعتر فرآیند انتخابی خود را برگزار کنند و این رقابتها تا حد امکان به شهریورماه کشیده نشود تا روند معرفی ورزشکاران و ثبت اطلاعات بدون مشکل انجام شود.
وی ادامه داد: برگزاری منظم مسابقات انتخابی، مشخص بودن معیارهای انتخاب ورزشکاران، مستندسازی فعالیتها و اعزام هدفمند، در ارزیابی عملکرد هیئتها تأثیر زیادی خواهد داشت.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان تصریح کرد: انتخاب ورزشکاران باید بر اساس شاخصهای مشخص و شفاف انجام شود تا ضمن افزایش کیفیت تیمهای اعزامی، زمینه اعتراض و ابهام نیز کاهش یابد.
کرمان به دنبال سهم بیشتر از سکوهای قهرمانی
وی با اشاره به تغییر رویکرد مسابقات استعدادهای برتر گفت: سیاست جدید، حمایت بیشتر از رشتههای المپیکی است و حذف برخی رشتهها نیز با همین نگاه انجام شده تا سرمایهگذاریها به سمت رشتههایی هدایت شود که امکان مدالآوری بیشتری دارند.
سلطانی خاطرنشان کرد: در کنار موضوع مسابقات استعدادهای برتر، ستاد توسعه ورزشهای المپیکی در استان نیز به صورت مستمر فعالیت خواهد کرد تا با همفکری هیئتها، مسیر رشد این رشتهها هموار شود.
وی در پایان گفت: انتظار داریم هیئتهای ورزشی با ارائه برنامههای مشخص، از ظرفیت این ستاد برای توسعه رشتههای خود استفاده کنند تا بتوانیم در آینده شاهد حضور پررنگتر ورزشکاران کرمانی در میادین ملی و بینالمللی باشیم.