فرمانده قرارگاه اربعین فراجا از صدور بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار گذرنامه زیارتی و ارائه سریع‌تر خدمات پلیس برای تسهیل سفر زائران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد شرفی، با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف در خدمت‌رسانی به زائران اظهار کرد: کمیته امنیتی و انتظامی اربعین پنج مأموریت اصلی را بر عهده داشت که نخستین مأموریت، تأمین نظم، امنیت و ایمنی زائران بود. خوشبختانه تا این لحظه زائران با آرامش و امنیت کامل از مرز‌های شش‌گانه کشور تردد کرده‌اند و این موضوع از افتخارات مجموعه خدمتگزاران اربعین است.

شرفی با اشاره به وضعیت تردد در محور‌های منتهی به مرز‌ها افزود: با وجود حجم بالای تردد خودرو‌ها در جاده‌های منتهی به استان‌های مرزی و حضور صد‌ها هزار خودرو در پارکینگ‌های مرزی، با تلاش پلیس راهور، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌های مسئول، هیچ گره ترافیکی سنگین و آزاردهنده‌ای در مسیر‌ها ایجاد نشده و تردد‌ها با سهولت انجام شده است.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا از کاهش ۴۰ درصدی جان‌باختگان و همچنین کاهش ۲۰ درصدی تصادفات جاده‌ای نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: این آمار نشان‌دهنده تأثیر مدیریت ترافیک، همکاری مردم و رعایت مقررات رانندگی است.

وی با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران، از رانندگان خواست با توجه به خستگی و خواب‌آلودگی پس از سفر، حتماً در موکب‌های بین‌راهی استراحت کنند و سپس به مسیر خود ادامه دهند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.

شرفی همچنین به خدمات پلیس در حوزه گذرنامه اشاره کرد و گفت: امسال با بهره‌گیری از سامانه‌های سیار و استقرار واحد‌های پلیس در نقاط مختلف، خدمات صدور گذرنامه زیارتی با سرعت بیشتری ارائه شد و تاکنون بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار سند مسافرتی و گذرنامه زیارتی برای زائران صادر شده است.

وی در پایان تأکید کرد: همه دستگاه‌های مسئول با همدلی و هماهنگی کامل تا پایان عملیات اربعین در کنار زائران خواهند بود تا بازگشت آنان نیز با سلامت، امنیت و آرامش انجام شود.

برچسب ها: فراجا ، اربعین
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