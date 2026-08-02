شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آسفالت فرسوده روستای جواهر دشت از توابع شهرستان رودسر استان گیلان ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها آسفالت فرسوده به عنوان یکی از یکی از معضلات اهالی روستای جواهر دشت شهرستان رودسر استان گیلان محسوب می‌شود. بطوریکه آنها نمی‌توانند به راحتی از این مسیر تردد کنند.

با توجه به اینکه این روستای ییلاقی محلی برای تردد گردشگران محسوب می‌شود، شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

جواهردشت یکی از زیباترین ییلاقات استان گیلان است که در شهرستان رودسر قرار دارد. این ییلاق همه ساله پذیرای مسافران و گردشگران است، اما متاسفانه از آسفالت مناسبی برخوردار نیست و همه خودرو‌ها نمی‌توانند به راحتی از این مسیر تردد کنند. پیگیری‌های بسیاری برای رفع این مشکل صورت گرفته، اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای آسفالت این مسیر صورت نگرفته است؛ لذا از مسئولان مربوطه درخواست می‌شود نسبت به آسفالت مسیر این مسیر اقدام کنند.