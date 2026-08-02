در حالی که آتش‌سوزی‌های جنگلی اروپا به یونان رسیده، گفته می‌شود برخورد دو بالگرد آتش‌نشانی در نزدیکی پایتخت نگرانی‌ها را افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه آتش‌سوزی‌های جنگلی گسترده در قاره اروپا به یونان رسید، اداره آتش‌نشانی این کشور اعلام کرد دو بالگرد آتش‌نشانی امروز (یکشنبه) هنگام مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی در غرب آتن با هم برخورد کردند و عملیات جست‌و‌جو و نجات برای یافتن خدمه در جریان است. 

آتش‌سوزی‌ها بیش از ۱۰۰ خانه را در شمال غرب آتن تخریب کرده و این کشور در تلاش برای مهار آن است.

اروپا تابستان امسال با آتش‌سوزی‌های بسیار گسترده‌ای رو به رو بوده است؛ رخدادی که به دلیل موج‌های گرمای طولانی و کمبود بارندگی ایجاد شده است.

پیش از این فرانسه و اسپانیا درگیر آتش‌سوزی‌های جنگلی شدید بودند. طبق آمار‌های منتشر شده بیش از ۱۵۰ هزار هکتار از زمین‌های اسپانیا و حدود ۱۱۵ هزار هکتار از زمین‌های فرانسه در آتش‌سوزی‌های امسال سوخته است.

دیگر کشور‌های اروپایی نیز با خشکسالی و کاهش سطح آب رودخانه‌های مهمی مانند راین و دانوب روبه‌رو هستند. امسال سطح آب دانوب در مجارستان، صربستان و رومانی به پایین‌ترین میزان ثبت‌شده رسیده است.

پیتر ماگیار، نخست‌وزیر مجارستان روز یکشنبه گفت که این کشور با پنج روز بحرانی روبه‌رو است؛ زیرا کاهش سطح آب دانوب باعث شد تنها نیروگاه هسته‌ای این کشور برای نخستین بار در چهار دهه گذشته تعطیل شود و موج گرمای جدیدی نیز در راه است.

کاهش سطح آب رودخانه‌ها به دلیل نبود بارندگی، حمل‌ونقل دریایی و گردشگری را مختل کرده و باعث اعمال محدودیت مصرف آب در بیش از ۱۰۰ شهر و روستا شده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: یونان ، آتش‌سوزی ، اطفای حریق
خبرهای مرتبط
اعلام وضعیت اضطراری در واشنگتن در پی آتش سوزی جنگلی
طوفان آتش در جنوب اروپا ادامه دارد؛
 فرانسه و اسپانیا با آتش‌سوزی‌های «غیرقابل پیش‌بینی» دست و پنجه نرم می‌کنند
نشست اضطراری مکرون برای مقابله با آتش‌سوزی‌های گسترده فرانسه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
عقب نشینی ترامپ از حمله به ایران
دومین سالگرد ترور؛ روایت فرزند شهید هنیه از کشتار ۷۵ عضو خانواده
کنوانسیون دریای کاسپین؛ توجیهات واهی در برابر منافع ملی
درخواست ۱۰ میلیارد دلاری پاکستان از آمریکا در ازای میانجی‌گری در مذاکرات ایران
شکست راهبرد ترامپ در برابر قدرت ایران
ترامپ در برابر ایران به «سه راهی» مرگبار رسیده است؛ یکی وقت‌کشی، یکی توافق ذلت‌بار، یکی جنگ تمام عیار
اسپانیا پس از هجوم مهاجران، مانع شناور در سئوتا نصب کرد
عراق فرود هواپیمای آمریکایی در پایگاه هوایی عین الاسد را تکذیب کرد
الجزیره: ترامپ چند بار از مواضع خود در قبال ایران عقب‌نشینی کرده است؟
خوش‌بینی محتاطانه میانجی‌گران پاکستان و قطر درباره ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا
آخرین اخبار
برخورد دو بالگرد آتش‌نشانی در یونان همزمان با گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی
پاشینیان بار دیگر به عنوان نخست وزیر ارمنستان منصوب شد
شمار قربانیان موج مهاجرتی به اسپانیا به ۹۴ نفر رسید
باراک: لغو حملات آمریکا به ایران، نشانه‌ای از پیروزی دیپلماسی تهران و شکست اسرائیل است
فرار ده‌ها زندانی از زندان در جمهوری دموکراتیک کنگو
زلنسکی خواستار تحریم شرکت‌های دفاعی روسیه شد
درخواست ۱۰ میلیارد دلاری پاکستان از آمریکا در ازای میانجی‌گری در مذاکرات ایران
شهادت ۹ فلسطینی در نوار غزه از بامداد امروز
خوش‌بینی محتاطانه میانجی‌گران پاکستان و قطر درباره ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا
ارتش اسرائیل مدعی ترور دو فرمانده نظامی حماس در حملات هوایی غزه شد
وزیر دارایی اسرائیل خواستار ساخت ۳ شهرک صهیونیست‌نشین در نزدیکی غزه شد
اسپانیا پس از هجوم مهاجران، مانع شناور در سئوتا نصب کرد
بلومبرگ: جهان با قیمت‌های بالای مواد غذایی روبرو است
دولت ارمنستان پس از تشکیل پارلمان تازه‌انتخاب‌شده استعفا داد
تحقیقات تکان‌دهنده: OpenAI فرار عوامل هوش مصنوعی از «محیط‌های مهار» را کشف کرد
الجزیره: ترامپ چند بار از مواضع خود در قبال ایران عقب‌نشینی کرده است؟
کنوانسیون دریای کاسپین؛ توجیهات واهی در برابر منافع ملی
افزایش قربانیان زمین‌لرزه ۷٫۱ ریشتری ژاپن به ۳۸ نفر
ترامپ در برابر ایران به «سه راهی» مرگبار رسیده است؛ یکی وقت‌کشی، یکی توافق ذلت‌بار، یکی جنگ تمام عیار
عراق فرود هواپیمای آمریکایی در پایگاه هوایی عین الاسد را تکذیب کرد
اعلام وضعیت اضطراری در واشنگتن در پی آتش سوزی جنگلی
روسیه: ۶۳۵ پهپاد اوکراینی در طول شب سرنگون شدند
هیئتی از حماس با رهبر جهاد اسلامی فلسطین در قاهره دیدار کرد
دومین سالگرد ترور؛ روایت فرزند شهید هنیه از کشتار ۷۵ عضو خانواده
جزئیات انفجار در مسکو با ۳ کشته و ۲۱ زخمی
روبیو: ایران هنوز موشک و پهپاد دارد و می‌تواند آسیب وارد کند
۳ کشته در تیراندازی آیداهو آمریکا
عقب نشینی ترامپ از حمله به ایران
گفت‌وگوی ولیعهد سعودی با ترامپ و درخواست برای کاهش تنش‌ها
شکست راهبرد ترامپ در برابر قدرت ایران