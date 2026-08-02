باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه آتشسوزیهای جنگلی گسترده در قاره اروپا به یونان رسید، اداره آتشنشانی این کشور اعلام کرد دو بالگرد آتشنشانی امروز (یکشنبه) هنگام مهار آتشسوزیهای جنگلی در غرب آتن با هم برخورد کردند و عملیات جستوجو و نجات برای یافتن خدمه در جریان است.
آتشسوزیها بیش از ۱۰۰ خانه را در شمال غرب آتن تخریب کرده و این کشور در تلاش برای مهار آن است.
اروپا تابستان امسال با آتشسوزیهای بسیار گستردهای رو به رو بوده است؛ رخدادی که به دلیل موجهای گرمای طولانی و کمبود بارندگی ایجاد شده است.
پیش از این فرانسه و اسپانیا درگیر آتشسوزیهای جنگلی شدید بودند. طبق آمارهای منتشر شده بیش از ۱۵۰ هزار هکتار از زمینهای اسپانیا و حدود ۱۱۵ هزار هکتار از زمینهای فرانسه در آتشسوزیهای امسال سوخته است.
دیگر کشورهای اروپایی نیز با خشکسالی و کاهش سطح آب رودخانههای مهمی مانند راین و دانوب روبهرو هستند. امسال سطح آب دانوب در مجارستان، صربستان و رومانی به پایینترین میزان ثبتشده رسیده است.
پیتر ماگیار، نخستوزیر مجارستان روز یکشنبه گفت که این کشور با پنج روز بحرانی روبهرو است؛ زیرا کاهش سطح آب دانوب باعث شد تنها نیروگاه هستهای این کشور برای نخستین بار در چهار دهه گذشته تعطیل شود و موج گرمای جدیدی نیز در راه است.
کاهش سطح آب رودخانهها به دلیل نبود بارندگی، حملونقل دریایی و گردشگری را مختل کرده و باعث اعمال محدودیت مصرف آب در بیش از ۱۰۰ شهر و روستا شده است.
منبع: رویترز