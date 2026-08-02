برنامه دیدارهای تیم ملی فوتبال امید ایران در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی امید ایران در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با تیم‌های چین، کره شمالی و امارات در گروه B بازی می‌کند.

بر اساس برنامه اعلام شده، شاگردان حسین عبدی نخستین دیدار خود را روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه (۱۶ سپتامبر) از ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی برابر تیم ملی امید امارات برگزار خواهند کرد.

دومین مسابقه تیم ملی امید ایران نیز روز یکشنبه ۲۹ شهریورماه (۲۰ سپتامبر) از ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی مقابل تیم ملی امید چین برگزار می‌شود.

ملی‌پوشان امید در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی نیز روز چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵ (۲۳ سپتامبر) از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی به مصاف تیم ملی امید کره شمالی خواهند رفت.

بر اساس برنامه مسابقات، هر سه دیدار تیم ملی فوتبال امید ایران در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ در ورزشگاه WAVE KARIYA در شهر کاریا از استان آیچی برگزار خواهد شد.

برنامه کامل دیدار‌های تیم ملی امید ایران در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶:

* ایران - امارات؛ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۵ شهریور ۱۴۰۵)؛ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی؛ ورزشگاه WAVE KARIYA

* ایران - چین؛ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۹ شهریور ۱۴۰۵)؛ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی؛ ورزشگاه WAVE KARIYA

* ایران - کره شمالی؛ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (اول مهر ۱۴۰۵)؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی؛ ورزشگاه

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، تیم ملی فوتبال امید ایران ، فدراسیون فوتبال
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