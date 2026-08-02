باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعه‌کشی فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور (جام آزادگان) با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند نایب رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ، محمدرضا کشوری‌فرد دبیر سازمان لیگ، فرزین دبیری و محمد سالاری از اعضای هیات رئیسه فدراسیون، رضا عنایتی سرمربی فصل گذشته نساجی مازندران (تیم قهرمان)، قاسم شهبا سرمربی تیم مس شهربابک (تیم نایب قهرمان)، امیرحسین فراهانی مسئول لیگ یک و نمایندگان تیم‌ها در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

از میان ۱۶ تیم حاضر در لیگ دسته اول، تنها نمایندگان مس‌رفسنجان در این مراسم حضور نداشتند.

برنامه هفته نخست رقابت‌ها بدین شرح است:

مس رفسنجان - هوادار

آریو اسلامشهر - نفت مسجدسلیمان

پالایش نفت بندرعباس - شاهین بندر عامری

فولاد نوین - نیروی زمینی

فرد البرز - مس کرمان

پارس جنوبی - شناورسازی قشم

بعثت کرمانشاه- نفت و گاز گچساران

سایپا - کاراگستر شبستر

تاریخ شروع مسابقات اواخر شهریور است و زمان‌بندی دقیق بزودی اعلام خواهد شد.

این فصل از مسابقات با حضور ۱۶ تیم برگزار می‌شود و ۱۹ تیمی شدن این فصل از سوی مسئولان برگزاری، تکذیب شد.