زیپ کیپ از کجا بخریم؟ راهنمای انتخاب تولید کننده معتبر

اگر برای خرید خرده یا عمده زیپ کیپ جستجو کرده باشید، احتمالا با ده ها فروشنده روبرو شده اید؛ اما چگونه تشخیص دهیم کدام مجموعه واقعا تولید کننده است و کدام فقط واسطه فروش؟ انتخاب اشتباه می تواند باعث افزایش هزینه، افت کیفیت بسته بندی و تاخیر در تحویل سفارش شود.

در این مطلب درباره انتخاب تولید کننده برتر و دیگر اطلاعات لازم پیش از خرید خرده یا عمده اطلاعات تنکمیلی در اختیار شما قرار می دهیم.

زیپ کیپ چیست و چرا یکی از پرکاربردترین بسته‌ بندی های شناخته شده است؟

زیپ کیپ نوعی بسته بندی پلاستیکی نایلونی یا چند لایه (لمینتی) است که در قسمت بالای آن یک نوار زیپی تعبیه می شود و مصرف کننده می تواند بسته را چندین بار باز و بسته کند. همین ویژگی ساده اما بسیار کاربردی باعث شده زیپ کیپ به یکی از محبوب ترین گزینه ها برای نگهداری، حمل و عرضه انواع محصولات تبدیل شود. از مواد غذایی و خشکبار گرفته تا دارویی، آرایشی، بهداشتی و حتی قطعات صنعتی، همه می توانند در این نوع بسته بندی قرار بگیرند.

معرفی انواع پلاستیک زیپ دار

به هر نوع بسته بندی که با استفاده از زیپ کیپ امکان باز و بسته شدن بسته بندی بدون محدودیت در اختیار مصرف کننده قرار می دهد پلاستیک زیپ دار می گویند.

انواع پلاستیک زیپ دار عبارتدند از:

زیپ کیپ نایلونی، مناسب مواد غذایی و مصرف روزانه

زیپ کیپ نایلونی دو لاین (دو زیپ)

نایلون زیپ کیپ دسته دار، مناسب برای کالا های که به حمل و نقل نیاز دارد

زیپ کیپ کشویی (ریلی یا اسلایدری)، مناسب محصولات لوکس

پاکت های زیپ دار در انواع مختلف سه طرف دوخت، ته کاست ایستاده، سه طرف کاست با انواع جنس های نایلونی، متالایز، کرافت و فویل در دسترس است. مناسب برای کاربرد های فروشگاهی

قیمت زیپ کیپ چگونه تعیین می شود؟ ویژگی های یک تولید کننده معتبر زیپ کیپ

قیمت زیپ کیپ به صورت مستقیم تحت تاثیر قیمت روز مواد اولیه، ابعاد، ضخامت، نوع زیپ و تیراژ سفارش قرار دارد. با این حال، مهم ترین عامل در کاهش هزینه نهایی، خرید مستقیم از کارخانه و حذف واسطه ها است. به همین دلیل، اگر قصد خرید عمده زیپ کیپ را دارید، بهترین انتخاب همکاری با یک تولید کننده معتبر و باسابقه خواهد بود.

البته در سفارشات خرده، اختلاف قیمت میان تولید کننده و واسطه معمولا چندان قابل توجه نیست. در این شرایط، کیفیت محصول، استفاده از مواد اولیه استاندارد، دوخت مناسب و عملکرد صحیح زیپ اهمیت بیشتری نسبت به قیمت خواهد داشت.

برای اطمینان از اینکه با تولید کننده اصلی کیسه های زیپ دار همکاری می کنید، به نکات زیر توجه داشته باشید:

اعلام قیمت بر اساس سایز، ضخامت و مشخصات درخواستی شما در کوتاه ترین زمان

امکان ارائه قیمت عمده به صورت کیلویی و شفاف

قابلیت ارسال نمونه محصول پیش از ثبت سفارش

استقبال از درخواست بازدید حضوری از کارخانه و خط تولید

ارائه مشاوره تخصصی برای انتخاب مناسب ترین نوع زیپ کیپ متناسب با کاربرد شما

برخورداری از ظرفیت تولید، موجودی مناسب و امکان تامین سفارشات در تیراژهای مختلف

رعایت این موارد باعث می شود با اطمینان بیشتری تولید کننده واقعی را از واسطه ها تشخیص داده و خریدی مقرون به صرفه، مطمئن و با کیفیت را تجربه کنید.

زیپ کیپ ریلی؛ شیک ترین و آسان ترین نوع کیسه زیپ دار

زیپ کیپ ریلی یا اسلایدری یکی از مدرن ترین و کاربردی ترین انواع کیسه های زیپ دار است که به دلیل طراحی خاص خود، باز و بسته شدن بسته بندی را بسیار آسان تر می کند. در این مدل، به جای باز و بسته کردن زیپ با فشار دست، یک ریل یا اسلایدر پلاستیکی روی زیپ حرکت کرده و تنها با یک حرکت ساده، بسته بندی به طور کامل باز یا بسته می شود.

سهولت استفاده، ظاهر شکیل و آب بندی مناسب باعث شده است زیپ کیپ ریلی در بسته بندی انواع مواد غذایی، خشکبار، قهوه، دمنوش، محصولات آرایشی و بهداشتی، لوازم جانبی، قطعات صنعتی و بسیاری از کالاهای مصرفی مورد استفاده قرار گیرد. این نوع بسته بندی علاوه بر افزایش راحتی مصرف کننده، جلوه ای حرفه ای و باکیفیت به محصول می بخشد و ارزش بصری آن را در قفسه فروشگاه ها افزایش می دهد.

اگر محصولی به دفعات باز و بسته می شود، استفاده از زیپ کیپ ریلی می تواند تجربه کاربری بهتری برای مشتری ایجاد کرده و در حفظ کیفیت و تازگی محتویات بسته بندی نیز نقش موثری داشته باشد.

چاپ اختصاصی روی کیسه های زیپ دار

بسیاری از کسب و کارها ترجیح می دهند کیسه های زیپ دار را با لوگو، نام تجاری یا طرح اختصاصی خود سفارش دهند تا علاوه بر بسته بندی، از آن به عنوان ابزاری موثر برای برندینگ و بازاریابی نیز استفاده کنند. چاپ اختصاصی باعث افزایش اعتبار برند، جلب اعتماد مشتری و متمایز شدن محصول در قفسه فروشگاه ها می شود.

روش چاپ روی کیسه زیپ دار با توجه به تیراژ سفارش، نوع بسته بندی و تعداد رنگ های مورد نیاز انتخاب می شود. معمولا سفارشات با تیراژ پایین از طریق چاپ سیلک اسکرین و سفارشات با تیراژ بالا با استفاده از دستگاه های چاپ فلکسو یا هلیوگراور تولید می شوند. هر یک از این روش ها مزایا و ویژگی های خاص خود را دارند و بر اساس نیاز مشتری انتخاب می شوند.

شرایط ثبت سفارش، حداقل تیراژ، زمان تولید و روش چاپ در هر کارخانه یا مجموعه تولیدی متفاوت است. به همین دلیل، پیش از ثبت سفارش بهتر است با یک تولید کننده معتبر مشورت کرده و با توجه به نیاز، بودجه و تیراژ مورد نظر خود، مناسب ترین روش چاپ اختصاصی را انتخاب کنید.

نقش پلیمر؛ یکی از تولید کنندگان باسابقه زیپ کیپ در ایران

اگر قصد خرید مستقیم زیپ کیپ از تولید کننده را دارید، بهتر است مجموعه ای را انتخاب کنید که علاوه بر برخورداری از خط تولید، امکانات چاپ اختصاصی و سفارش سازی محصولات را نیز در اختیار داشته باشد. این موضوع علاوه بر کاهش هزینه ها، کیفیت نهایی محصول و سرعت تحویل سفارش را نیز بهبود می بخشد.

در میان تولید کنندگان این حوزه، مجموعه نقش پلیمر با بیش از سه دهه تجربه، به عنوان یکی از بزرگترین کارخانه های تولید و چاپ انواع زیپ کیپ و بسته بندی های انعطاف پذیر در ایران شناخته می شود. این مجموعه با بهره گیری از خطوط تولید پیشرفته و تجهیزات چاپ فلکسو و هلیوگراور، امکان تولید انواع کیسه و پاکت زیپ دار را در ابعاد، ضخامت ها و طرح های مختلف فراهم کرده است.

یکی از مزیت های نقش پلیمر، ارائه خدمات به طیف گسترده ای از مشتریان است. این مجموعه علاوه بر تولید سفارش های عمده با چاپ اختصاصی، امکان تامین محصولات آماده، چاپ در تیراژ پایین و ارائه مشاوره تخصصی برای انتخاب مناسب ترین نوع بسته بندی را نیز در اختیار کسب و کارهای کوچک و بزرگ قرار می دهد.