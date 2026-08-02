باشگاه خبرنگاران جوان - لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ با حضور ۱۸ تیم از ۲۰ خرداد آغاز شد و مرحله مقدماتی آن تا ۲۸ تیر ادامه پیدا کرد. سپس مرحله نهایی یازدهم مرداد با قهرمانی لهستان به پایان رسید.

ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها بودند که در پایان کانادا از لیگ ملت‌ها سقوط کرد.

لهستان در نهایت با پیروزی مقابل آمریکا قهرمان شد، آمریکا به مدال نقره دست پیدا کرد و تیم‌های اسلوونی و ژاپن هم به ترتیب در رتبه‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

تیم ملی ایران هم در پایان مرحله مقدماتی در رتبه چهاردهم قرار گرفت، اما با توجه به میزبانی چین (هجدهم دور مقدماتی) از دور نهایی، در رده‌بندی نهایی پانزدهم شد.

رده‌بندی نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ به شرح زیر است.

۱- لهستان

۲- آمریکا

۳- اسلوونی

۴- ژاپن

۵- ایتالیا

۶- ترکیه

۷- اوکراین

۸- چین

۹- بلغارستان

۱۰- برزیل

۱۱- فرانسه

۱۲- صربستان

۱۳- آلمان

۱۴- بلژیک

۱۵- ایران

۱۶- آرژانتین

۱۷- کوبا

۱۸- کانادا