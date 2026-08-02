باشگاه خبرنگاران جوان _ این جلسه که با حضور اعضای کارگروه و شهرداران استان برگزار شد، به بررسی وضعیت بحرانی مدیریت پسماند و چالش‌های زیست‌محیطی موجود اختصاص داشت.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان کردستان و دبیر این کارگروه، در ارائه گزارش عملکرد و مصوبات پیشین، نسبت به عدم اجرای تعهدات قانونی انتقاد کرد و اظهار داشت: متأسفانه در اجرای مصوبات جلسات گذشته اقدام عملی مؤثری صورت نگرفته و حتی ابتدایی‌ترین عملیات‌ها نظیر حصارکشی سایت‌های دفن و مدیریت شیرابه مغفول مانده است.

فرزاد زندی با تأکید بر اینکه اداره‌کل محیط‌زیست در راستای وظایف حاکمیتی خود، بار‌ها اخطار‌های قانونی لازم را به شهرداری‌ها ابلاغ کرده است، افزود: بی‌توجهی به این تذکرات در نهایت منجر به طرح شکایت قضایی علیه شهرداری‌ها شده است؛ با این حال، رویکرد ما در این کارگروه بدون هیچ پیش‌فرض قبلی، تعامل برای حل اساسی مشکلات پسماند و عبور از وضعیت موجود است.

وی در ادامه سخنان خود، اولویت‌بخشی به محصور نمودن سایت‌های پسماند در استان در کنار طرح «تفکیک از مبدأ» را به عنوان گام ضروری برای شهرداری‌های استان تعیین کرد و خواستار رویکردی علمی، عملیاتی و واقع‌بینانه برای مواجهه با معضل پسماند شد.

در بخش پایانی این جلسه، شهرداران و سایر اعضای حاضر در جلسه، ضمن ارائه دیدگاه‌های خود پیرامون چالش‌های اجرایی و محدودیت‌های موجود در شهرداری‌ها، راهکار‌های پیشنهادی خود را برای تحقق مدیریت بهینه پسماند مطرح کردند.

بر اساس تصمیم نهایی کارگروه، مقرر شد نقشه راهبردی مذکور با مشارکت کارشناسان محیط‌زیست و همکاری بدنه اجرایی شهرداری‌ها تدوین و در جلسات آتی برای تصویب نهایی و اجرا ارائه شود.

منبع:حفاظت محیط‌زیست استان کردستان