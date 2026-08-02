رئیس فدراسیون فوتبال گفت: یکی از موضوعات مهم، اجرای فرپلی مالی است که از سوی سازمان لیگ به باشگاه‌های لیگ برتری ابلاغ و جایگزین سقف بودجه‌ شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج در حاشیه مراسم قرعه کشی رقابت‌های لیگ دسته اول در فصل جدید اظهار داشت: دشمن به دنبال ایجاد ناامیدی است و تلاش می‌کند این‌گونه القا کند که همه ارکان اجرایی کشور فلج شده‌اند. ما نیز وظیفه داریم هم رقابت‌های لیگ برتر و هم لیگ دسته اول را به بهترین شکل ممکن برگزار کنیم. البته امسال محدودیت‌هایی از جمله در بخش پرواز‌ها و ورزشگاه‌ها وجود دارد، اما باید در همین شرایط کار و تلاش کرد و سازندگی را ادامه داد. این همان رفتاری است که مردم و فرماندهان ما در میدان از خود نشان می‌دهند.

وی ادامه داد: فرماندهان ما در حال مبارزه و دفاع از اقتدار کشور هستند و ما نیز در حوزه ورزش وظایفی بر عهده داریم که باید آنها را انجام دهیم. یکی از موضوعات مهم، اجرای فرپلی مالی است که از سوی سازمان لیگ به باشگاه‌های لیگ برتری ابلاغ شده و جایگزین سقف بودجه‌ای شده که پیش از این اجرا می‌شد، اما موفقیت چندانی نداشت.

رئیس فدراسیون فوتبال با تشریح تفاوت‌های فیرپلی مالی و سقف بودجه گفت: فیرپلی مالی شامل همه باشگاه‌ها می‌شود، در حالی که سقف بودجه بیشتر مربوط به باشگاه‌های پرهزینه بود و برخی باشگاه‌ها حتی توان پرداخت هزینه‌های عادی خود را هم نداشتند. فیرپلی مالی به بهبود وضعیت کل بودجه باشگاه‌ها کمک می‌کند، در حالی که در گذشته برخی باشگاه‌ها با وجود رعایت سقف بودجه، همچنان زیان‌ده بودند، اما در فیرپلی مالی چنین موضوعی پذیرفته نیست و اجازه زیان‌دهی به باشگاه‌ها داده نمی‌شود.

تاج خاطرنشان کرد: اگر از سال آینده باشگاهی با زیان انباشته مواجه شود، محدودیت‌هایی برای آن در نظر گرفته خواهد شد. سقف بودجه صرفاً ملاکی برای میزان هزینه‌کرد باشگاه‌ها بود، اما فیرپلی مالی کل فرآیند مالی باشگاه را بررسی می‌کند و همه ارکان هزینه‌ای را زیر نظر خواهد داشت.

وی با اشاره به ضمانت‌های اجرایی این قانون افزود: در اجرای سقف بودجه ضمانت اجرایی کافی وجود نداشت، اما در فیرپلی مالی کمیته نظارت مالی متشکل از هفت نفر تشکیل شده که تمامی صورت‌های مالی باشگاه‌ها را بررسی می‌کند. در صورت تخلف، علاوه بر جریمه مالی، حتی امکان کسر امتیاز از باشگاه‌ها نیز وجود دارد. همچنین رئیس فیرپلی مالی باید هر سال توافق‌نامه‌ای را با مسئولان باشگاه‌ها به امضا برساند.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه اظهار داشت: این قانون در مجلس به تصویب رسیده و به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شده است و در حال حاضر تنها فدراسیونی که آن را اجرا می‌کند، فدراسیون فوتبال است. این موضوع در فرآیند صدور مجوز حرفه‌ای از سوی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد فیرپلی مالی به شکل صحیح اجرا شود و گفت: باشگاه‌های زیان‌ده علاوه بر جریمه مالی، امکان جذب بازیکن را نیز نخواهند داشت. همچنین تمامی باشگاه‌ها موظف هستند صورت‌های مالی خود را به صورت شفاف در سایت رسمی خود منتشر کنند و در صورت عدم انتشار، سازمان لیگ این صورت‌های مالی را منتشر خواهد کرد. موتور سازندگی، رشد و کارخانه بازیکن‌سازی، باشگاه‌ها هستند و امیدوارم در آینده شاهد تیم‌های ملی جوانان، امید و بزرگسالان قدرتمندی باشیم.

برچسب ها: مهدی تاج ، فیرپلی مالی ، فدراسیون فوتبال
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