فرمانده کل انتظامی کشور از بازگشت یک میلیون و ۸۰۰ هزار زائر به کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به آخرین آمار تردد زائران اربعین، از بازگشت یک میلیون و ۸۰۰ هزار زائر به کشور خبر داد.

وی گفت: تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مرز‌های کشور راهی عتبات عالیات شده‌اند که مرز مهران با ثبت یک میلیون و ۴۰۰ هزار خروج و ۷۰۰ هزار ورود، بیشترین سهم تردد زائران اربعین را به خود اختصاص داده است.

سردار رادان همچنین از کاهش زمان ایستایی زائران در پایانه‌های مرزی به حدود چهار ثانیه با راه‌اندازی سامانه «سجاد» و هماهنگی میان ایران و عراق خبر داد و گفت: پیش‌بینی روند بازگشت زائران از طریق سامانه «سماح»، امکان برنامه‌ریزی و تأمین ناوگان حمل‌ونقل را فراهم کرده است.

وی با اشاره به ثبت ۵۲ میلیون تردد در مرز‌های هفت‌گانه کشور از ابتدای ماه محرم تاکنون، افزود: با وجود افزایش حجم سفرها، تصادفات فوتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته است.

سردار رادان علت اصلی حوادث منجر به فوت را خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان عنوان کرد و از زائرانی که با خودروی شخصی سفر می‌کنند خواست پیش از ادامه مسیر بازگشت، استراحت کافی داشته باشند.

برچسب ها: اربعین ، مرزها
خبرهای مرتبط
سردار جاویدان:
یک میلیون و ۶۵۰ هزار زائر اربعین به کشور بازگشتند/ تردد ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار زائر از مرز‌ها
پلیس آگاهی‌: سرقت از زائران اربعین به حداقل رسید/‌کشف ۹۵ درصد سرقت‌ها
تقویت مرز مهران در دستور کار وزارت کشور قرار دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گسیل تمام ظرفیت‌های اتوبوسی ایران به مرز مهران‌/ توقف حداقلی زائران
یک میلیون و ۶۵۰ هزار زائر اربعین به کشور بازگشتند/ تردد ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار زائر از مرز‌ها
گسیل لجستیک حمل و نقل سپاه به مرز مهران
پلیس آگاهی‌: سرقت از زائران اربعین به حداقل رسید/‌کشف ۹۵ درصد سرقت‌ها
تقویت مرز مهران در دستور کار وزارت کشور قرار دارد
ورود ۳۰۰ هزار زائر به کشور از مرز مهران طی ۲ روز گذشته
بازگشت ۱.۸ میلیون زائر اربعین از مرزهای کشور؛ مهران پرترددترین مرز اربعین شد
آخرین اخبار
بازگشت ۱.۸ میلیون زائر اربعین از مرزهای کشور؛ مهران پرترددترین مرز اربعین شد
گسیل تمام ظرفیت‌های اتوبوسی ایران به مرز مهران‌/ توقف حداقلی زائران
پلیس آگاهی‌: سرقت از زائران اربعین به حداقل رسید/‌کشف ۹۵ درصد سرقت‌ها
یک میلیون و ۶۵۰ هزار زائر اربعین به کشور بازگشتند/ تردد ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار زائر از مرز‌ها
تقویت مرز مهران در دستور کار وزارت کشور قرار دارد
گسیل لجستیک حمل و نقل سپاه به مرز مهران
ورود ۳۰۰ هزار زائر به کشور از مرز مهران طی ۲ روز گذشته
تردد زائران در مرز مهران از ۲ میلیون نفر عبور کرد
خدمات انتظامی تا برگشت کامل زائران اربعین ادامه دارد