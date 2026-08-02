باشگاه خبرنگاران جوان _ غیاث احمدی که به عنوان تنها نماینده استان کردستان در ادوار مسابقات «مردان آهنین» شناخته می‌شد، فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کرد و در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ موفق شد نام خود را به عنوان یکی از مدعیان راه یافته به مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌های پرمخاطب ثبت کند.

این ورزشکار فقید که سابقه حضور در تیم ملی را نیز در کارنامه داشت، در سال ۱۳۸۸ در زمره هشت ورزشکار برتر قدرتی کشور قرار گرفت و شانه‌به‌شانه بزرگانی چون زنده‌یاد روح‌الله داداشی و رضا قرایی به رقابت پرداخت. علاوه بر توانمندی‌های جسمانی، وی همواره به عنوان یکی از اخلاق‌مدارترین ورزشکاران این رشته شناخته می‌شد که همین ویژگی، او را به دریافت کاپ اخلاق مسابقات قوی‌ترین مردان ایران مفتخر کرد.

مرحوم احمدی که در سال‌های اخیر با بیماری قلبی دست‌وپنج نرم می‌کرد، شامگاه جمعه دار فانی را وداع گفت و امروز در میان اندوه جامعه ورزشی کردستان در سنندج به خاک سپرده شد.