باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی مدعی شد که مقام‌های اسرائیلی زمانی از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای لغو حمله علیه ایران مطلع شدند که او در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» خود پیام ارسال کرد و علنا این تصمیم را به اطلاع همه رساند.

این رسانه عبری در ادامه مدعی شد که حتی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نیز پیش از اعلام این تصمیم، از آن مطلع نشده بود.

روز گذشته بسیاری از رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای انجام «حمله‌ای بسیار گسترده» علیه ایران است. به طور مثال، رسانه آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی ناشناس اعلام کرد که ترامپ «به طور جدی» در حال بررسی حملات علیه «زیرساخت‌های انرژی» در ایران است.

با این حال، صبح امروز ترامپ در شبکه اجتماعی خود پستی را ارسال کرد و گفت که این حمله را لغو کرده است. ترامپ در تروث سوشال نوشت: «موافقت کرده‌ام که حمله را لغو کنم، مشروط بر اینکه بتوانم به سرعت به توافق برسم».

آکسیوس در گزارش خود مدعی شد که دیگر کشور‌های منطقه، از جمله قطر، امارات، ترکیه و پاکستان، نیز ایالات متحده را برای کاهش تنش تحت فشار قرار داده‌اند.

منبع: تایمز اسرائیل