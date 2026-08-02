سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از پیش‌بینی به‌کارگیری حدود ۳ هزار دستگاه ناوگان اتوبوسی دستگاه‌های دولتی برای جابه‌جایی و بازگرداندن زائران اربعین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - مهدی قلی‌زاد، سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با اشاره به ظرفیت ناوگان اتوبوسی دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت اتوبوسی وزارتخانه‌های نفت، آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌های دولتی، مقرر شده است در ایام اربعین امکانات این دستگاه‌ها در جهت خدمت‌رسانی به زائران اربعین به کار گرفته شود.

وی افزود: در مجموع حدود ۳ هزار دستگاه ناوگان در اختیار این دستگاه‌ها قرار دارد که طبق سنوات گذشته در ایام اربعین به کمک سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای می‌آیند و امیدواریم امسال نیز با استفاده از این ظرفیت بتوانیم خدمات شایسته‌ای به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ارائه کنیم.

قلی‌زاد با اشاره به تجربه سال‌های اخیر در جابه‌جایی زائران اربعین گفت: بیشترین مشکل در حوزه حمل‌ونقل معمولاً مربوط به موج بازگشت زائران است؛ به‌ویژه دو تا سه روز قبل و بعد از مراسم اربعین که زائران به‌صورت یکباره وارد مرزها می‌شوند.

موج سنگین بازگشت زائران در مرزها

سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری ادامه داد: تمام تلاش ما این است که در همین امروز و فردا بتوانیم بخشی از ناوگان حمل‌ونقل را به چرخه جابه‌جایی زائران ملحق کنیم تا خدمات مناسب‌تری به زائران ارائه شود.

وی تصریح کرد: اکنون شاهد موج سنگین بازگشت زائران هستیم و ضروری است دستگاه‌هایی که ناوگان در اختیار دارند، بلافاصله نسبت به اعزام ناوگان خود، به‌ویژه به مرزهای مهران و خسروی، اقدام کنند.

قلی‌زاد با اشاره به استان‌هایی که بیشترین زائران آنها از مرز مهران تردد دارند، گفت: استان‌های تهران، اصفهان، قم و خراسان رضوی بیشترین زائر را در مرز مهران دارند؛ بنابراین پایبندی دستگاه‌های اجرایی به تعهدات خود در اعزام ناوگان، کمک بزرگی به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای بازگرداندن زائران خواهد کرد.

ضرورت بسیج همه ظرفیت‌ها برای بازگشت زائران

سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه عملیات اربعین افتخار همه دستگاه‌هاست، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود همه دستگاه‌های دارای ناوگان با جدیت و همت بیشتری پای کار بیایند تا در اربعین امسال نیز شاهد شکل‌گیری حماسه‌ای بزرگ‌تر و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به زائران باشیم.

وی در پایان گفت: افزایش روزافزون تعداد زائران اربعین و ضرورت ارائه خدمات بهتر به مشتاقان این سفر معنوی، ایجاب می‌کند تمام توان مدیران و تصمیم‌گیران برای تأمین اتوبوس و در نتیجه ایجاد آرامش خاطر و تسهیل بازگشت مسافران اربعین به کار گرفته شود.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راهداری
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