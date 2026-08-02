رئیس اتاق بازرگانی ایران و آفریقا با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده بازار کشور‌های آفریقایی گفت: منطقه آزاد ماکو با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل، لجستیک و موقعیت راهبردی، توان تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های صادراتی ایران به بازار آفریقا را دارد.

 

 

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسعود برهمن در نشست مشترک با جمعی از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع، با اشاره به فرصت‌های اقتصادی قاره آفریقا اظهار کرد: کمبود زیرساخت‌ها در بسیاری از کشور‌های آفریقایی، فرصت ارزشمندی را برای حضور شرکت‌ها و تولیدکنندگان ایرانی در این بازار فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه آفریقا از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه معادن برخوردار است، افزود: این قاره به‌ویژه در حوزه معادن طلا، فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار مناسبی دارد و طبق مطالعات انجام‌شده، بخش قابل توجهی از منابع معدنی جهان در آفریقا قرار گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و آفریقا، حوزه سلامت را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های همکاری با کشور‌های آفریقایی عنوان کرد و گفت: صادرات دارو، تجهیزات پزشکی، ساخت بیمارستان، اعزام پزشک، آموزش نیرو‌های درمانی و پذیرش بیماران از جمله حوزه‌هایی است که تقاضای بالایی در کشور‌های آفریقایی دارد.

برهمن با اشاره به استقبال کشور‌های آفریقایی از خدمات درمانی اظهار داشت: تنها در سال گذشته ۱۷ هزار شهروند آفریقایی برای دریافت خدمات درمانی به دبی مراجعه کرده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای گردشگری سلامت در این قاره است و ایران می‌تواند سهم قابل توجهی از این بازار را به خود اختصاص دهد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و آفریقا ادامه داد: کشور‌های آفریقایی در حوزه ساخت‌وساز و احداث شهرک‌های مسکونی نیز متقاضی همکاری با شرکت‌های ایرانی هستند و حتی امکان اجرای پروژه‌های عمرانی در ازای دریافت مواد معدنی و طلا نیز وجود دارد.

 

برهمن با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان ایرانی بیش از هر چیز به بازار‌های جدید نیاز دارند، گفت: منطقه آزاد ماکو از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای حضور در بازار‌های آفریقایی برخوردار است و اگر اراده و برنامه‌ریزی لازم وجود داشته باشد، می‌توان سهم قابل توجهی از این بازار بزرگ را در اختیار گرفت.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راهداری
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