مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت، بازار عراق را فرصت مناسبی برای توسعه صادرات دارو و محصولات سلامت‌محور ایران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالامیر ربیهاوی مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران، عراق را دومین شریک تجاری ایران معرفی کرد و افزود: باید از ظرفیت‌های این بازار برای توسعه مناسبات تجاری بیش از پیش استفاده کنیم.

او با بیان اینکه زیرساخت‌های حوزه سلامت عراق در سال‌های گذشته آسیب دیده است، گفت: بازسازی و توسعه این زیرساخت‌ها فرصت مناسبی برای حضور شرکت‌های ایرانی در این بازار ایجاد کرده است. بازار عراق دست‌کم تا سال ۲۰۴۰ ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه تجارت دارد و باید برای حضور هدفمند در آن برنامه‌ریزی کنیم.

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه صادرات دارویی کشور، گفت: مجموع صادرات دارویی ایران ۱۷۲ میلیون دلار است که از این میزان، حدود ۳۵ میلیون دلار به عراق صادر می‌شود.

به گفته این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران؛ عراق سالانه بیش از یک میلیارد دلار دارو وارد می‌کند. هر چند این کشور بخشی از نیاز دارویی خود را در داخل تأمین می‌کند، اما با این حال، ظرفیت مناسبی برای افزایش صادرات دارویی ایران به بازار عراق وجود دارد.

ربیهاوی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ قلم داروی تولید ایران در نسخه پزشکان عراقی تجویز می‌شود و با توجه به تمایل مصرف‌کنندگان عراقی به استفاده از دارو‌های ایرانی، ظرفیت مناسبی برای گسترش صادرات این محصولات وجود دارد.

او همچنین با اشاره به تقاضای عراق برای لوازم مصرفی پزشکی، گفت: در حال حاضر محدودیتی برای واردات این اقلام وجود ندارد و از سوی دیگر، مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری و تولید دارو و تجهیزات پزشکی در عراق در نظر گرفته شده است که شرکت‌های ایرانی باید از این فرصت‌ها استفاده کنند.

ربیهاوی در پایان با اشاره به برگزاری ششمین نمایشگاه بین‌المللی عراق هلث، این رویداد را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های صنعت سلامت ایران و توسعه ارتباط میان شرکت‌های ایرانی و فعالان بازار عراق دانست.

گفتنی است، ششمین نمایشگاه بین‌المللی عراق هلث از ۶ تا ۹ آبان ۱۴۰۵ در مرکز نمایشگاهی شهر بغداد برگزار می‌شود.

منبع: سازمان توسعه تجارت ایران

برچسب ها: صادرات دارو ، بازار عراق
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