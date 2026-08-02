باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای ارشد کشورهای خلیج فارس و با اشاره به حمله گستردهای که گفته میشود دونالد ترامپ قصد داشته علیه ایران انجام دهد، گزارش داد: عربستان در آخر هفته از ترامپ خواست حمله علیه ایران را انجام ندهد، اما امارات از واشنگتن درخواست میکرد «اقدام قاطعتری» انجام دهد.
پیش از این، رسانهها گزارش داده بودند که رئیس جمهور آمریکا در حال برنامه ریزی برای حملات بسیار گسترده علیه ایران است و پیشبینی شده بود که این حملات آخر هفته به وقت آمریکا (روزهای شنبه و یکشنبه) انجام شود.
رسانه آمریکایی آکسیوس در همین راستا گزارش داده بود که حملات آمریکا علیه زیرساختهای انرژی ایران خواهد بود.
با این حال، صبح امروز ترامپ در شبکه اجتماعی خود از لغو این حملات خبر داد. او ادعا کرد که طرفین با یک توافق بالقوه که شامل بازگشایی «فوری، کامل و جامع» تنگه هرمز و پایان دادن به آنچه تهدید هستهای ایران خواند، موافقت کردهاند.
وال استریت ژورنال اوایل خرداد، به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که امارات از نخستین روزهای جنگ تا یک روز پس از اعلام آتشبس، دهها حمله هوایی علیه ایران انجام داد. به گفته این منابع، حملات مذکور در هماهنگی با آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شد و تلآویو و واشنگتن اطلاعات نظامی مورد نیاز را در اختیار امارات قرار میدادند.
این روزنامه در گزارش دیگری که اوایل مرداد منتشر شد، اعلام کرد که بحرین و کویت نیز حملات مخفیانهای علیه خاک ایران انجام دادهاند و اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاعی هوایی لازم برای این عملیات، از طریق منابعی در امارات تامین شده است.
منبع: تایمز اسرائیل