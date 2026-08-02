سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی از مصدومیت ۱۴ نفر در پی احتمال استنشاق گاز کلر در یکی از استخر‌های تبریز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - وحید شادی‌نیا، سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی از مصدومیت ۱۴ نفر در پی احتمال استنشاق گاز کلر در یکی از استخرهای تبریز خبر داد.

وی، در تشریح این حادثه اظهار کرد: در پی احتمال انتشار و استنشاق گاز کلر در یکی از استخرهای تبریز، ۱۴ نفر با علائم و مشکلات تنفسی مواجه شدند.

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی، افزود: نیروهای اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات اولیه درمانی را برای افراد آسیب‌دیده انجام دادند و مصدومان برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

شادی‌نیا، با اشاره به اینکه علت دقیق وقوع این حادثه هنوز مشخص نشده است، گفت: بررسی‌ها برای تعیین علت حادثه و نحوه انتشار احتمالی گاز کلر در این استخر ادامه دارد.

برچسب ها: مسمومیت ، مراکز درمانی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۴ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
استخر ها بسيار كثيف و غير بهداشتى هستند كشانى كه ميروند معلوم نيست تميز باشند بيمارى هاى پوستى و غيره داشته باشند يا نه نظارتى نيست
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حادثه تنفسی در استخر تبریز؛ ۱۴ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند