باشگاه خبرنگاران جوان - سعید تقی زاده گفت: ۳ هزار و ۶۹۷ فقره از این درخواستها معادل ۳۱.۱ درصد از نوع ثبتمحور و ۸ هزار و ۱۸۴ فقره معادل ۶۸.۹ درصد از نوع تأییدمحور بودهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با اشاره به ترکیب متقاضیان این مجوزها گفت: در بازه زمانی مذکور، ۱۱ هزار و ۳۰۶ فقره معادل ۹۵.۲ درصد از درخواستهای صدور مجوز از سوی اشخاص حقیقی، ۵۷۳ فقره معادل ۴.۸ درصد از سوی اشخاص حقوقی، یک فقره توسط اتباع خارجی حقیقی و یک فقره نیز از سوی اتباع خارجی حقوقی ثبت شده است.
او ادامه داد: بر اساس توزیع جنسیتی درخواستهای صدور مجوز در تیرماه ۱۴۰۵، تعداد ۷ هزار و ۶۵۱ فقره درخواست معادل ۶۴.۴ درصد توسط آقایان و ۴ هزار و ۲۳۰ فقره معادل ۳۵.۶ درصد توسط خانمها ثبت شده است.
تقیزاده در تشریح مجوزهای پرمراجعه در گروه تأییدمحور گفت: پروانه کسب کشاورزی در حوزه دامپروری، دامداری، تولیدات دامی، زنبور عسل و کرم ابریشم، پروانه کسب کشاورزی در حوزه باغداری و درختکاری مثمر و غیرمثمر، پروانه کسب کشاورزی در حوزه زراعت، پروانه کارشناس رسمی (با آزمون) و پروانه طبابت به ترتیب در جمع پرتقاضاترین مجوزهای این گروه قرار داشتهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: در این گروه، بیشترین نسبت صدور مجوز به پروانه طبابت با ۶۹ درصد و کمترین نسبت صدور به پروانه کارشناس رسمی (با آزمون) با ۰ درصد اختصاص داشته است.
در گروه مجوزهای ثبتمحور نیز کسبوکار خانگی خیاطی لباس، کسبوکار خانگی پرورش قارچ خوراکی، کسبوکار خانگی پرورش گوسفند و بز، پروانه کسب لودر (سیار) و کسبوکار خانگی پرورش زنبور عسل در زمره پرتقاضاترین درخواستها قرار گرفتهاند.
او تصریح کرد: در این گروه، کسبوکار خانگی پرورش قارچ خوراکی و کسبوکار خانگی پرورش زنبور عسل مشترکاً با ۱۰۰ درصد بیشترین نسبت صدور مجوز را داشتهاند و پروانه کسب لودر (سیار) با ۹۱ درصد در رتبه بعدی قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با بیان اینکه اتاق اصناف مرکز استان بیشترین سهم از درخواستها را به خود اختصاص داده است، گفت: اتاق اصناف مرکز استان با ۲ هزار و ۴۲۷ درخواست معادل ۲۰.۴ درصد در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۱ هزار و ۹۸۴ درخواست معادل ۱۶.۷ درصد، اداره کل جهاد کشاورزی با ۱ هزار و ۴۹۳ درخواست معادل ۱۲.۶ درصد، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با ۵۹۲ درخواست معادل ۵ درصد و دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی شیراز با ۵۸۳ درخواست معادل ۴.۹ درصد قرار گرفتهاند.
تقیزاده همچنین درباره پراکندگی شهرستانی درخواستها اظهار داشت: شهرستان شیراز با ۴ هزار و ۶۸۲ درخواست معادل ۳۹.۴ درصد بیشترین تعداد درخواست را داشته و شهرستانهای مرودشت، داراب، جهرم، کازرون و فسا در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند که مجموعاً حدود ۱۹ درصد از کل درخواستهای صدور مجوز را به خود اختصاص دادهاند.
او در ادامه با اشاره به شاخص پاسخگویی به موقع دستگاههای اجرایی گفت: در گروه الف، اداره کل جهاد کشاورزی استان با ۹۹.۹ درصد بالاترین رتبه پاسخگویی به موقع را کسب کرده و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با ۹۹.۷ درصد و اتاق اصناف مرکز استان با ۹۹.۳ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند. همچنین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با ۹۸.۱ درصد بیشترین نسبت صدور مجوز را در این گروه به خود اختصاص داده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: در گروه ب، دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی شیراز بیشترین شاخص پاسخگویی به موقع را داشته و سازمان نظام پزشکی و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. در این گروه نیز سازمان نظام پزشکی استان با ۶۴.۲ درصد بیشترین نسبت صدور مجوز را ثبت کرده است.
او تصریح کرد: در گروه ج، اداره کل آموزش و پرورش استان و اداره کل راه و شهرسازی استان با شاخص پاسخگویی به موقع ۱۰۰ درصد در صدر قرار دارند و اداره کل دامپزشکی استان و اداره کل راهداری و حملونقل جادهای فارس در رتبههای بعدی هستند. همچنین اداره کل دامپزشکی استان با ۵۴.۵ درصد بیشترین نسبت صدور مجوز را در این گروه به خود اختصاص داده است.
تقیزاده در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس شاخص پاسخگویی به موقع در سطح شهرستانی نیز شهرستانهای اوز، رستم، خرمبید، لامرد، خنج و بوانات به ترتیب در رتبههای برتر قرار گرفتهاند.
منبع: امور دارایی فارس