باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی _ وفا یاسمنی گفت:این شهرستان سالانه ۷۰۰ تن عسل تولید و روانه بازارهای مصرف می‌کند.

وی ضمن اشاره به جایگاه این شهرستان در اقتصاد عسل استان، افزود: در حال حاضر ۲۷۹ هزار کلنی زنبور عسل در سطح استان فعال است که خروجی آن تولید سالانه ۲ هزار تن عسل است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه زنبورداران استان کردستان، همچنین با اشاره به جامعه آماری زنبورداران سقز، خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک‌هزار و ۵۰۰ زنبوردار در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد ۷۰۰ نفر به عضویت تعاونی درآمده‌اند.