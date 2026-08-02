رئیس هیئت مدیره اتحادیه زنبورداران استان کردستان گفت: شهرستان سقز با ۵۷ هزار کلنی زنبور عسل، یکی از قطب‌های اصلی تولید عسل در استان محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی _ وفا یاسمنی گفت:این شهرستان سالانه ۷۰۰ تن عسل تولید و روانه بازارهای مصرف می‌کند.

وی ضمن اشاره به جایگاه این شهرستان در اقتصاد عسل استان، افزود: در حال حاضر ۲۷۹ هزار کلنی زنبور عسل در سطح استان فعال است که خروجی آن تولید سالانه ۲ هزار تن عسل است.

 رئیس هیئت مدیره اتحادیه زنبورداران استان کردستان، همچنین با اشاره به جامعه آماری زنبورداران سقز، خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک‌هزار و ۵۰۰ زنبوردار در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد ۷۰۰ نفر به عضویت تعاونی درآمده‌اند.

 

برچسب ها: کردستان ، صنعت زنبورداری ، تعاونی زنبورداران
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