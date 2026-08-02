انفجار مشکوک انتحاری مقابل یک مرکز پلیس در شمال غربی پاکستان، پنج کشته و بیش از ۱۰ زخمی برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پاکستان اعلام کرد که در پی یک انفجار انتحاری مشکوک در مقابل یک مرکز پلیس در شمال‌غرب این کشور، پنج نفر کشته و بیش از ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.

محمد عمر، رئیس پلیس شهر می‌گوید که حادثه مذکور نیمه شب یکشنبه و در استان خیبرپختونخوا رخ داده است؛ زمانی که گروهی از جوانان محلی مقابل ساختمان پلیس در حال اعتراض بودند.

بر اساس گزارش‌ها، اعتراض جوانان محلی در مقابل مرکز پلیس یک تجمع اعتراضی برای صلح و امنیت در منطقه سوات بود. ساکنان این منطقه سال‌هاست با تهدید گروه‌های مسلح روبه‌رو هستند و خواستار اقدام دولت برای تأمین امنیت شده‌اند.

عمر افزود که در محل انفجار یک سر جداشده پیدا شده که ممکن است متعلق به عامل انتحاری باشد.

با این حال، پلیس همچنان در حال بررسی برای مشخص شدن ماهیت دقیق این انفجار است.

منبع: آناتولی