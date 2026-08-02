باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ مراد فتحی مدیرکل امور زندان های آذربایجان غربی در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: برنامههای حرفهآموزی و اشتغال مددجویان در آذربایجانغربی طی سال ۱۴۰۴ با رشد چشمگیر همراه بوده است؛ بهطوریکه این استان ۲۱۱ درصد از برنامههای پیشبینیشده در حوزه آموزشهای مهارتی را محقق کرد.
وی افزود: در این مدت، ۷ هزار و ۴۹۲ دوره آموزشی برای مددجویان برگزار و بیش از ۷ هزار گواهینامه معتبر مهارتی صادر شد؛ آماری که نقش آموزشهای فنی و حرفهای در توانمندسازی و بازگشت پایدار زندانیان به جامعه را برجسته میکند.
فتحی همچنین اظهار کرد: در بخش اشتغال، ۲ هزار و ۱۸۹ نفر از مددجویان از طریق روشهای اشتغال کارگاهی، اعزام بهکار و اشتغال نشسته مشغول به کار شدند. این میزان، تحقق ۱۰۴ درصدی برنامه مصوب اشتغال زندانیان استان در سال جاری را نشان میدهد.
مدیرکل امور زندان های آذربایجان غربی بیان کرد: توسعه اشتغالهای صنعتمحور و راهاندازی مرکز آموزش فنی و حرفهای در زندان مرکزی ارومیه، از مهمترین اولویتهای سال آینده اعلام شده است؛ اقدامی که در راستای اجرای سند تحول و تعالی قضایی و تقویت سیاست بازاجتماعیکردن زندانیان دنبال میشود.