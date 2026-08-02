در راستای توسعه فناوری‌های فضایی، تقویت زیرساخت‌های علمی و گسترش همکاری‌های پژوهشی و صنعتی، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد ماکو و پژوهشگاه فضایی ایران به امضا رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی، توسعه فناوری‌های نوین و ایجاد بستر مناسب برای اجرای طرح‌های مشترک فناورانه میان سازمان منطقه آزاد ماکو و پژوهشگاه فضایی ایران منعقد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، طرفین در محور‌هایی از جمله توسعه فناوری‌های فضایی، تقویت زیرساخت‌های علمی، ارتقای همکاری‌های پژوهشی و صنعتی و توسعه پایدار مبتنی بر نوآوری با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

همچنین، توسعه فناوری‌های فضایی و کاربرد‌های آن در مدیریت و توسعه منطقه، بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه فضایی ایران، تسهیل ارتباط میان صنعت، دانشگاه و مراکز پژوهشی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته، از مهم‌ترین اهداف این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.

برچسب ها: پژوهشگاه فضایی ایران ، منطقه آزاد
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تفاهم‌نامه همکاری سازمان منطقه آزاد ماکو و پژوهشگاه فضایی ایران