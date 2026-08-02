مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی تهران و البرز خبر داد و گفت: تردد در تمامی محورهای منتهی به مرزهای اربعینی روان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در محورهای شمالی، ترافیک در محور هراز در مسیر رفت و برگشت و در محدوده سه‌راهی چلاو سنگین است.

وی افزود: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.

محرابی‌نیا ادامه داد: محورهای چالوس و فیروزکوه در ارتفاعات با مه‌گرفتگی مواجه هستند، اما سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور گفت: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، حدفاصل شهرک جهان‌نما تا استاندارد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی اضافه کرد: آزادراه قزوین ـ کرج نیز در محدوده مهرشهر با ترافیک سنگین مواجه است و در محور تهران ـ شهریار نیز در برخی مقاطع ترافیک سنگین وجود دارد.

محرابی‌نیا همچنین از مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان مازندران خبر داد.

وی درباره وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به مرزهای کشور نیز گفت: تردد در محورهای حمیل ـ سرابله ـ ایلام، ایلام ـ مهران، بستان ـ مرز چذابه، پیرانشهر ـ تمرچین، خرمشهر ـ مرز شلمچه، قصرشیرین ـ مرز خسروی و مریوان ـ مرز باشماق روان است و مشکل ترافیکی خاصی در این محورها گزارش نشده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور در ادامه از انسداد یک محور شریانی خبر داد و گفت: محور بندرعباس ـ لار در محدوده کلمه‌علی مسدود است و تردد از مسیر جایگزین کهورستان ـ منبع‌آب ـ بندرعباس انجام می‌شود.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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