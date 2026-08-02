پرسپولیس در دیداری تدارکاتی با نتیجه پرگل و قاطع ۶ - ۰ از سد ارزروم ترکیه گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری دوستانه برابر تیم ارزروم در ترکیه عصر امروز یکشنبه به میدان رفتند. این دیدار، سومین بازی دوستانه پرسپولیس در اردوی ترکیه بود و در پایان سرخپوشان به برتری ۶ - ۰ دست یافتند.

ترکیب پرسپولیس:

محمد گندمی، حسین ابرقویی، علیرضا همایی فرد، علیرضا عنایت زاده، پویا پورعلی، تیوی بیفوما، محمودی، یاسین سلمانی، صادقی، اوستون ارونوف و شهرآبادی

پرسپولیس از ابتدای این دیدار، بازی روانی را به نمایش گذاشت و در دقیقه ۱۴ با ارسال یاسین سلمانی و ضربه سر علیرضا همایی فرد به گل رسید.

در دقیقه ۲۶ پوریا شهرآبادی مهاجم جوان پرسپولیس با یک شلیک زیبا از پشت محوطه جریمه، گل دوم پرسپولیس را به ثمر رساند.

محمد حسین صادقی نیز در دقیقه ۳۹ با یک شوت حساب شده، سومین گل سرخپوشان ایران را وارد دروازه تیم ارزروم کرد.

در دقیقه ۴۳ هم تیوی بیفوما گل چهارم پرسپولیس را به ثمر رساند.

این دیدار در پایان نیمه نخست با نتیجه ۴ بر صفر به سود پرسپولیس خاتمه یافت.

پرسپولیس در نیمه هم هجومی ظاهر شد و موقعیت‌های خوبی را روی دروازه حریف ایجاد کرد.

در دقیقه ۵۲ امیرحسین محمودی روی پاس خوب اوستون ارونوف گل پنجم سرخپوشان را به ثمر رساند.

در دقیقه ۷۲ پوریا شهرآبادی گل دوم خود و گل ششم سرخپوشان ایران در این بازی دوستانه را به ثمر رساند.

برچسب ها: پرسپولیس ، مهدی تارتار ، ترکیه
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