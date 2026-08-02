مشاور سابق پنتاگون: هژمونی نظامی، سیاسی و اقتصادی آمریکا تمام شده است! + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - اظهارات مک‌گرگور بیش از آنکه گزارشگر واقعیت میدانی باشد، هشدار راهبردی تیم ترامپ درباره پایان «نظم یک‌قطبی» است؛ ادعای «شکست نظامی» برابر ایران مصداق ندارد (جنگی رخ نداده) و «پایان هژمونی» اغراقی سیاسی است، اما عبور آمریکا از توان تحمیل اراده‌ی یک‌جانبه و ورود به دوره چندقطبی، واقعیتی انکارناپذیر است.

سرهنگ داگلاس مک گریگور، مشاور سابق در وزارت دفاع آمریکا گفت: برای ترامپ شخصا و حلقه درونی او، آنچه در حال حاضر در معرض خطر است، بقای هژمونی نظامی، سیاسی و اقتصادی آمریکاست.

او افزود: محک آزمایش برای این هژمونی نظامی، ایران بوده است و نیروهای مسلح ایالات متحده تاکنون شکست خورده‌اند. بنابراین، برای همه مقاصد عملی، جهان به این نتیجه رسیده که جایی که در آن زندگی می‌کردند، هژمونی نظامی، سیاسی و اقتصادی آمریکا تمام شده است.