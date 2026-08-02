باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس می‌گوید رژیم صهیونیستی به‌طور عمدی حملات خود در نوار غزه را تشدید کرده تا تفاهم‌های به‌دست‌آمده با میانجی‌ها درباره تکمیل توافق آتش‌بس را مختل کند.

این گروه فلسطینی در بیانیه‌ای اعلام کرد حملات صهیونیست‌ها از صبح یکشنبه تاکنون باعث شهادت بیش از ۱۸ فلسطینی شده و «برخی خانواده‌ها تمامی اعضای خود را از دست داده‌اند».

حماس گفت این بمباران‌ها «تشدید عمدی حملات از سوی نتانیاهو است که پیش‌تر هم به عنوان جنایتکار جنگی معرفی شده و با هدف جلوگیری از اجرای تفاهم‌های حاصل‌شده با میانجی‌ها برای تکمیل آتش‌بس» صورت می‌گیرد.

حماس از میانجی‌ها و تضمین‌کنندگان توافق آتش‌بس خواست «مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرند»، حملات رژیم صهیونیستی را محکوم کنند و «فوراً» این رژیم را برای توقف حملات و پایبندی به توافق تحت فشار قرار دهند.

این گروه حملات اخیر را اقداماتی توصیف کرد که «در حد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت» است و از جامعه بین‌المللی خواست برای پاسخگو کردن سران صهیونیست اقدامات قانونی انجام دهد.

حماس همچنین خواستار اقداماتی برای حفاظت از فلسطینی‌ها شد و گفت آنها همچنان با «نسل‌کشی و آوارگی» روبه‌رو هستند.

«هیئت صلح» غزه روز جمعه اعلام کرد که با حماس درباره اجرای مرحله بعدی آتش‌بس غزه به توافق رسیده‌اند. این هیئت اعلام کرد حماس یک نقشه راه دقیق برای اجرای این مرحله را پذیرفته است.

با این حال، رسانه‌های فلسطینی از صبح امروز از تشدید حملات در نوار غزه خبر می‌دهند.

منبع: آناتولی