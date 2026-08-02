سرعت وزش باد در زابل به ۹۷ کیلومتر بر ساعت رسید؛ تشدید وزش بادهای ۱۲۰ روزه تا پایان هفته

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری گفت: همچنین در شهرستان زهک، سرعت باد ۶۵ کیلومتر بر ساعت ثبت شد و دید افقی به یک‌هزار و ۵۰۰ متر کاهش یافت.

وی افزود: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، تا اواخر هفته و به‌ویژه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، وزش باد شدید، گردوخاک و گاهی طوفان گردوخاک در شمال استان پیش‌بینی می‌شود. همچنین در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز وزش باد، افزایش غبار و کاهش کیفیت هوا انتظار می‌رود.

حیدری از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت تردد، ضمن رعایت نکات ایمنی، نسبت به استحکام سازه‌های موقت و اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی اقدام کنند.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان