سرعت وزش باد در زابل به ۹۷ کیلومتر بر ساعت رسید؛ تشدید وزش بادهای ۱۲۰ روزه تا پایان هفته

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به شرایط جوی از تداوم وزش بادهای شدید و وقوع گردوخاک در شمال استان خبر داد و گفت: سرعت وزش باد امروز در زابل به ۹۷ کیلومتر بر ساعت رسید که باعث کاهش دید افقی به ۲ هزار متر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محسن حیدری گفت: همچنین در شهرستان زهک، سرعت باد ۶۵ کیلومتر بر ساعت ثبت شد و دید افقی به یک‌هزار و ۵۰۰ متر کاهش یافت.

وی افزود: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، تا اواخر هفته و به‌ویژه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، وزش باد شدید، گردوخاک و گاهی طوفان گردوخاک در شمال استان پیش‌بینی می‌شود. همچنین در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز وزش باد، افزایش غبار و کاهش کیفیت هوا انتظار می‌رود.

حیدری از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت تردد، ضمن رعایت نکات ایمنی، نسبت به استحکام سازه‌های موقت و اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی اقدام کنند.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان 

برچسب ها: وزش باد ، هواشناسی
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