مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:در پنج روز آینده در شمال شرق، شرق، جنوب شرق، برخی نقاط مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک پیش بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در تهران  و ۸ استان دیگر واقع در نوار شمالی کشور رگبار باران و رعدوبرق را شاهد هستیم. 

وی افزود: امشب در برخی نقاط استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، مازندران، ارتفاعات استان‌های تهران، البرز، گیلان، گلستان و سمنان، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک را شاهد بودیم.

او گفت:این وضعیت فردا (دوشنبه) در استان های خراسان شمالی، مازندران و ارتفاعات استان‌های گلستان، سمنان، تهران و البرز و سه شنبه تا پنجشنبه در ارتفاعات البرز مرکزی در برخی ساعات به ویژه در بعداز ظهر و اوایل شب تداوم خواهد داشت.

وی افزود: همچنین در سه روز آینده در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان شاهد تداوم این وضعیت جوی خواهیم بود.

او بیان کرد: در پنج روز آینده در شمال شرق، شرق، جنوب شرق، برخی نقاط مرکز و دامنه های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک پیش بینی می شود.

او گفت:دریای خزر تا دوشنبه و شرق دریای عمان در پنج روز آینده مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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