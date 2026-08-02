باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با دومین سالگرد آغاز به کار دولت وفاق ملی، مسعود پزشکیان روز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ در دیدار با اعضای ستادهای انتخاباتی خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، رهبر شهید، شهدای گرانقدر دو جنگ اخیر و همه شهیدان راه عزت و امنیت ایران اسلامی، با تشریح شرایط دشوار و پیچیده کشور از ابتدای استقرار دولت تاکنون، بر ضرورت حفظ انسجام ملی، تقویت همدلی میان ارکان نظام و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای کشور برای عبور از چالشها تأکید کرد.
رئیس جمهور با تبیین رویکرد دولت در مدیریت مسائل کشور، وفاق ملی را مهمترین سرمایه ایران در مقطع کنونی دانست و نقش مردم، نخبگان و جریانهای همسو با دولت را بیان صادقانه عملکرد و دستاوردهای دولت، تعیینکننده ارزیابی کرد.
پزشکیان در این نشست، با اشاره به شرایط حساس منطقهای و تحولات دو سال گذشته، انسجام و همافزایی میان قوای سهگانه، نیروهای مسلح و سایر ارکان نظام را عامل شکلگیری تصمیمات راهبردی و موفقیتهای ملی در برابر تهدیدهای دشمنان عنوان و تصریح کرد که تداوم این همدلی، زمینهساز عبور کشور از مشکلات، تثبیت اقتدار ملی و تحقق آیندهای روشن برای ایران خواهد بود.
رئیس جمهور همچنین بر استمرار مسیر خدمت صادقانه به مردم، تقویت مشارکت اجتماعی، عدالتمحوری و حفظ کرامت همه شهروندان به عنوان اصول بنیادین دولت وفاق ملی تأکید کرد.
پزشکیان در ابتدای سخنان خود با مرور روند فعالیت دولت از آغاز مسئولیت تاکنون، اظهار داشت: باور دارم اگر ظرفیتها و توانمندیهای کشور آزاد شده و در مسیر توسعه و پیشرفت به کار گرفته شوند، میتوان بر مشکلات غلبه کرد؛ اما اگر این ظرفیتها صرف تقابل و اختلاف شود، حاصل آن اتلاف سرمایههای ملی خواهد بود.
رئیس جمهور وحدت و یکدلی را مهمترین شرط موفقیت کشور دانست و تأکید کرد: هرچه انسجام ملی تقویت شود، مسیر پیشرفت هموارتر خواهد شد و در مقابل، گسترش کانونهای اختلاف، زمینه افزایش تنشهای اجتماعی را فراهم میکند.
پزشکیان با اشاره به مسئولیت اعضای ستادهای انتخاباتی در تبیین گفتمان دولت، از آنان خواست با حضور مؤثر در میان مردم، اقدامات و برنامههای دولت را بهصورت شفاف و روشنگرانه تشریح کرده و اجازه ندهند جریانهای تفرقهافکن فضای عمومی کشور را تحت تأثیر قرار دهند.
رئیس جمهور تصریح کرد: اگر مردم صداقت دولت در خدمترسانی را مشاهده کنند، پیام دولت را خواهند پذیرفت و به فضاسازیهای تفرقهافکنانه اعتنایی نخواهند کرد.
پزشکیان در ادامه شعار وفاق را برخاسته از باورهای دینی و اعتقادی خود دانست و گفت: آنچه در دین به عنوان صراط مستقیم معرفی شده، چیزی جز وحدت، همدلی و حرکت بر مدار حق و عدالت نیست.
رئیس جمهور با اشاره به تجربه تصمیمگیریهای کلان کشور در شورای عالی امنیت ملی، اجماع و همدلی مسئولان عالی نظام را نشانهای از غلبه منافع ملی بر اختلافات دانست و افزود: امروز آثار وفاق در عالیترین سطوح نظام کاملاً مشهود است و همراهی استثنایی دکتر قالیباف، حجت الاسلام اژهای، مسئولان ارشد کشور، فرماندهان ارتش و سپاه و دیگر ارکان نظام، دستاوردهایی ماندگار و افتخارآفرین را برای ملت ایران رقم زده است.
پزشکیان با اشاره به منش و رویکرد رهبری معظم انقلاب و تمجید از اخلاق، منطق و تواضع ایشان تصریح کرد: یقین دارم حمایتها و پشتیبانیهای ایشان خواهیم توانست بسیاری از مشکلات را از سر راه برداریم. همانگونه که با حمایتهای رهبری شهید و والا مقام توانستیم در دو سال گذشته به توفیقات زیادی دست یابیم.
رئیس جمهور همچنین با انتقاد از برخی روایتهای نادرست درباره جایگاه رهبری، تصریح کرد که نباید به نام دفاع از رهبری، تصویری غیرواقعی از ایشان به جامعه ارائه شود، همانگونه که در باره رهبری شهید نیز همین گونه عمل کردند.
پزشکیان با تأکید بر اینکه زبان و نگاه مشترک، پایه ماندگاری قدرت و اقتدار ملی است، اظهار داشت: اگر همه بر مدار حق، عدالت و انصاف حرکت کنیم، بسیاری از اختلافات از میان خواهد رفت.
رئیسجمهور افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری باید همدلی را تقویت کرده، با مردم کریمانه رفتار کنیم، پیام دولت را بهدرستی منتقل سازیم و در عمل نشان دهیم که هدف دولت تنها خدمت به مردم است، نه کسب قدرت، ثروت یا جایگاه.
پزشکیان با بیان اینکه ملاک اصلی قضاوت مردم، عملکرد مسئولان است نه سخنان آنان، خاطرنشان کرد: گویاترین پیام دولت، عملکرد آن است و مردم دولت را بر اساس عمل قضاوت خواهند کرد.
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت خدمترسانی صادقانه، پرهیز از رفتارهای آمرانه، استفاده از ظرفیتهای مردمی، محلهمحوری، مسجدمحوری و بهرهگیری از مشورت و مشارکت مردم در اداره امور کشور تأکید کرد و این رویکرد را برگرفته از سیره پیامبر اکرم (ص) دانست.
پزشکیان با اشاره به دشواریهای پیش روی کشور، از همه جریانها و دلسوزان انقلاب خواست با تقویت انسجام ملی، دولت را در عبور از شرایط حساس کنونی یاری کنند و گفت: همانگونه که با وحدت و همدلی توانستیم توطئه دشمنان برای ساقط کردن نظام و تجزیه کشور را خنثی کنیم، با استمرار همین مسیر آیندهای روشن در انتظار ایران خواهد بود.
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت هرگز مدعی بیخطا بودن نیست و ممکن است در شرایط بحرانی ناچار به اتخاذ تصمیمات دشوار شده باشد، اما تأمین زندگی عزتمندانه برای همه مردم ایران، فارغ از قومیت، مذهب، جنسیت و گرایشهای سیاسی، وظیفه قطعی دولت است و در مسیر تحقق صلح پایدار، حفظ عزت ملی و تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
پیش از سخنان رئیسجمهور، شماری از اعضای ستادهای انتخاباتی دولت وفاق ملی، ضمن ارائه دیدگاهها، پیشنهادها و ارزیابیهای خود، مهمترین مسائل و اولویتهای کشور را در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اجرایی مطرح کردند.
سخنرانان با اشاره به تحولات ناشی از جنگ اخیر، بر دستاوردهای حاصل از همافزایی دولت، قوای سهگانه، نیروهای مسلح و همراهی ملت ایران در صیانت از امنیت و اقتدار ملی تأکید کرده و مدیریت بحران، انسجام ملی و دیپلماسی فعال دولت را از عوامل مؤثر در عبور موفق کشور از این مقطع حساس برشمردند.
همچنین بر ضرورت تداوم تلاشها برای پایان دادن به جنگ، تحقق صلحی پایدار، حفظ منافع ملی و تثبیت امنیت و ثبات منطقهای تأکید شد.
اعضای حاضر در این نشست، توجه ویژه دولت به مهار تورم، بهبود معیشت مردم، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر و تقویت عدالت اجتماعی را از مهمترین مطالبات جامعه عنوان کردند و خواستار استمرار سیاستهای اقتصادی مؤثر در ارتقای رفاه عمومی شدند.
همچنین بر ضرورت جلوگیری از افراطگرایی و تشدید اختلافات سیاسی، بهویژه در حوزه سیاست خارجی، و حمایت از اجرای منسجم و هماهنگ سیاستها و مصوبات مراجع عالی تصمیمگیری کشور، از جمله شورای عالی امنیت ملی، تأکید کردند.
در ادامه، بر اهمیت صیانت و تقویت سرمایه اجتماعی دولت، ایجاد شبکهای منسجم میان دولت و جامعه با بهرهگیری از ظرفیت ستادهای انتخاباتی در سراسر کشور، انتقال صادقانه مطالبات مردم، تبیین دقیق سیاستها و برنامههای دولت و رصد بهنگام آسیبهای اجتماعی تأکید شد.
حاضران همچنین با آسیب شناسی عملکرد دو ساله دولت، بازسازی و تعمیق اعتماد عمومی، اصلاح و تسهیل مقررات و فرآیندهای اداری بهمنظور افزایش کارآمدی و شتاببخشی به اجرای برنامههای دولت، و نیز تقویت نقش و حضور بانوان در سطوح مدیریتی، اجرایی و تصمیمسازی کشور را از الزامات تحقق حکمرانی کارآمد و توسعه متوازن برشمردند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت