توسعه بازارچه مرزی کوهک؛ راهبرد دولت برای رونق تجارت در جنوب شرق کشور

باشگاه خبرنگاران جوان - صاحبگل صالحی در حاشیه نشست مشترک با سرپرست بازارچه مرزی کوهک اظهار کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت مرزها، رونق تجارت رسمی و تسهیل مبادلات اقتصادی از اولویتهای دولت است و شهرستان سراوان و بازارچه کوهک بهدلیل موقعیت ممتاز مرزی، نقش مهمی در تحقق این راهبرد ملی دارد.
وی افزود: در نشست امروز با مدیران بازارچه مرزی کوهک، موضوعهایی از جمله بازگشایی مرز، راهاندازی بازارچه خردهفروشی، تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات، رفع موانع فعالیت تاجران، بررسی نقاط قوت و ضعف بازارچه و ارائه راهکارهای اجرایی برای توسعه مراودات مرزی مورد بررسی قرار گرفت.
فرماندار سراوان با بیان اینکه امنیت پایدار مرزها، سرمایهای ارزشمند برای توسعه اقتصادی کشور است، تصریح کرد: مرزنشینان، تجار و فعالان اقتصادی با تلاش شبانهروزی خود، نقشی تعیینکننده در رونق مبادلات رسمی، تأمین بخشی از نیازهای بازار داخلی، افزایش صادرات غیرنفتی، ارزآوری و تحرکبخشی به اقتصاد ملی ایفا میکنند و حمایت از این قشر از برنامههای محوری دولت چهاردهم است.
صالحی خاطرنشان کرد: رفع موانع اداری، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، توسعه زیرساختهای مرزی و تقویت بازارچههای مرزی، ضمن افزایش حجم تجارت قانونی، موجب ایجاد اشتغال پایدار، کاهش قاچاق، رونق کسبوکارهای محلی و ارتقای سطح رفاه مرزنشینان خواهد شد.
سرپرست بازارچه مرزی کوهک نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت بازارچه، مهمترین مطالبات تاجران و ترخیصکاران را تشریح کرد و گفت: بازگشایی کامل مرز، راهاندازی بازارچه خردهفروشی، تسهیل تشریفات گمرکی و توسعه زیرساختهای تجاری از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی منطقه است.
تیمور کرد زابلی افزود: بازارچه مرزی کوهک با برخورداری از ظرفیتهای مناسب برای توسعه صادرات و واردات، میتواند به یکی از قطبهای مهم تجارت مرزی جنوب شرق کشور تبدیل شود و نقش مؤثری در افزایش مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه، رونق تولید، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد مرزنشینان ایفا کند.
بازارچه مرزی کوهک در شهرستان سراوان، یکی از مهمترین گذرگاههای رسمی تجاری ایران در مرز با پاکستان است که بهدلیل موقعیت راهبردی خود، ظرفیت قابل توجهی برای گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه دارد.
منبع فرمانداری سراوان