سرباز وظیفه ارتش در جریان مقابله با عناصر مسلح پژاک در منطقه مرزی مریوان به شهادت رسید و یک نظامی مجروح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - یکی از سربازان وظیفه ارتش جمهوری اسلامی ایران در جریان درگیری با گروهی از اشرار مسلح در یکی از مناطق مرزی شهرستان مریوان، در راه دفاع از امنیت، آرامش مردم و صیانت از تمامیت ارضی کشور به شهادت رسید.

نژاد جهانی، فرماندار شهرستان مریوان ضمن تأیید این خبر اظهار کرد: این درگیری بامداد امروز در پی عملیات مقابله با عناصر تروریستی پژاک و اشرار مسلح در یکی از روستاهای نوار مرزی شهرستان مریوان رخ داد که طی آن، "ابوالفضل گودرزی" سرباز وظیفه تیپ متحرک هجومی 328 ارتش جمهوری اسلامی ایران (پادگان شهید عبادت مریوان)، هنگام انجام مأموریت و دفاع از کیان ایران اسلامی، به فیض شهادت نائل آمد.

وی افزود: در جریان این عملیات، یکی دیگر از کارکنان کادر تیپ متحرک هجومی 328 ارتش نیز مجروح شد که اقدامات درمانی لازم برای وی در حال انجام است.

رزمندگان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مناطق مرزی، همواره با حضور هوشیارانه و فداکاری، از امنیت پایدار مرزها و آرامش مردم دفاع می‌کنند و شهدای مدافع امنیت، نماد ایثار و جانفشانی در مسیر حفظ استقلال و اقتدار کشور هستند.

شهرستان مرزی مریوان در استان کردستان، به دلیل موقعیت جغرافیایی و همجواری با مرزهای غربی کشور، همواره یکی از مناطق مهم در حوزه تأمین امنیت مرزی بوده و نیروهای نظامی و انتظامی در این مناطق با آمادگی کامل به انجام مأموریت می‌پردازند.

منبع تسنیم 

برچسب ها: شهادت ، تشییع شهدا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سورنا
۱۱:۴۴ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
روحش شاد
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۴ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
روحش شاد.رحمت واسع الهی بر او و سربازان جان بر کف و مدافع وطن .
۰
۱۲
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