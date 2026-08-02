رئیس مرکز سیما فیلم خبر داد که مسعود شصت‌چی در هر پنج، شش موقعیت مختلف دردسر تازه می‌آفریند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مهدی نقویان، رئیس مرکز سیما فیلم درباره آخرین جزئیات سریال «مرد ۳ هزار چهره» و اینکه آیا مسعود شصت‌چی دیپلمات می‌شود؟ گفت: سریال «مرد ۳ هزار چهره» تولید شده و در صف پخش قرار دارد. در این سریال مسعود شصت‌چی در هر دو سه قسمت در یک موقعیت گرفتار می‌شود. سریال حدود ۱۴، ۱۵ قسمت است و شصت‌چی در پنج، شش موقعیت مختلف گرفتار می‌شود. بعد از اینکه کار در پس تولید و تدوین جلو رفت، درباره جزئیات بیشتر این سریال اطلاع‌رسانی می‌شود.

نقویان در پاسخ به این سوال که مهران مدیری سریال را با بازیگران سابق سریال جلو برده است؟ گفت: بعضی‌ها که راکوردی بودند، هستند؛ مثل پدر و مادر شصت‌چی، پژمان بازغی و نصرالله رادش و مابقی جزو بازیگران جدید هستند، که اضافه شدند.

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برچسب ها: مهران مدیری ، مرد هزار چهره ، سیما فیلم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۵ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
سیامک انصاری حتما باید باشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۳ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
بی صبرانه منتظر تماشای این سریال هستیم
۸
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۱ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
باشه خوبه .
۷
۱۲
پاسخ دادن
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