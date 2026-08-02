وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت دومین سالگرد شهادت اسماعیل هنیه رهبر جنبش مقاومت اسلامی (حماس) بیانیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بیانیه وزارت امور خارجه که یکشنبه شب ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ انتشار یافته، آمده است: دو سال قبل در چنین روزهایی، اسماعیل هنیه رهبر شجاع جنبش مقاومت اسلامی (حماس) و از مجاهدان پیشگام راه آزادی و عزت فلسطین، به دست دژخیمان اشغالگر و نسل‌کش به شهادت رسید.

وزارت امور خارجه در این بیانیه افزود: جمهوری اسلامی ایران هم‌صدا با جبهه جهانی مقاومت در برابر ظلم و اشغال و استعمار، و هم‌نوا با ملت صبور و مقام فلسطین، یاد و خاطره شهید اسماعیل هنیه را گرامی می‌دارد و بر تداوم راه حق مبارزه با ظلم و اشغالگری رژیم کودک‌کش صهیونیستی تا تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، آزادسازی فلسطین اشغالی و تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف تاکید می‌کند.

در بیانیه تصریح شده است: بدون تردید زنده نگاه داشتن یاد شهید اسماعیل هنیه و دیگر شهدای مقاومت، ضامن تداوم حرکت در راستای هدف والای آن شهدای بزرگ برای صیانت از آرمان قدس شریف است و اندیشه و فرهنگ مقاومت و مبارزه با اشغالگران را در میان ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواهان جهان عمیق‌تر می‌کند.

در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن ارج نهادن به مقام شامخ همه شهدای عرصه جهاد و مقاومت، به‌ویژه شهید اسماعیل هنیه، بر ضرورت اقدام فوری و موثر جامعه جهانی و امت اسلامی برای کمک به کاهش آلام و درد و رنج مردم مظلوم فلسطین در غزه و کرانه باختری تاکید می‌کند و مسئولیت قانونی و اخلاقی همه دولت‌ها برای مقابله با بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی و محاکمه و مجازات جنایتکاران نسل‌کش را خاطرنشان می‌نماید.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، اسماعیل هنیه
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